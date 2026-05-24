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自由廣場》黨章明定「反共」國民黨卻呼應中共立場

2026/05/24 05:30

◎ 余夢蝶

中國國民黨主席鄭麗文預計六月初訪美，美國在台協會處長谷立言日前表示，鄭麗文應就國民黨是否從「反共」轉為呼應中國立場，而忽略美日盟友，向美方「釋疑」。

面對「反共」質疑，國民黨文傳會主委尹乃菁並未正面澄清，反而質疑：「反的是什麼樣的共？」，不僅沒消除疑慮，反暴露國民黨政治困境。事實上，《中國國民黨黨章》明定「反對共產主義」，而國民黨抗共路線，自始是以中共及中華人民共和國體制作為主要對象，這不只是史實，更是過去長期取得政治正當性的核心基礎，試問若非反對中國的共產主義，難道國民黨過去數十年的敵對目標，是反對古巴、北韓或越南等國？

如今國民黨刻意把焦點導向「共產主義的定義」，本質上是在替中共政權解除政治敵對定位，透過語言模糊掩飾路線轉變。當一個政黨不敢直接批判中共，甚至連「反共」都需重新詮釋，這已不是策略修正，而是價值棄守，且徹底改變政黨政治路線。

國際社會質疑國民黨，並非因為兩岸交流，而是其近年在重大國安議題的實際行動，已與北京利益高度一致。軍事專家一再警示，台灣必須加速發展不對稱戰力、無人機與本土國防產業，以建立有效嚇阻；然而，當民主國家都在因應中共軍事擴張時，國民黨卻反向削弱台灣防衛能力。

更值得警惕的是，連美方都公開要求「釋疑」，代表民主盟友已質疑國民黨是否仍站在民主陣營一方，若將「反對共產主義」寫入黨章，卻逐漸失去對中共政權最基本的敵對意識與批判能力，其流失的就不只是盟友信任，而是國際社會對其戰略立場與政治可信度的根本信賴！

（作者為法務人員）

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