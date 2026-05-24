自由廣場》借鏡歐盟改革 落實跨境電商資訊治理

◎ 陳虹宇

為因應跨境小額包裹大量湧入，歐盟近期推動海關制度改革（EU Customs Reform），將自今年七月起取消一五〇歐元以下包裹關稅豁免，並將對歐銷售商品的線上平台納入「遠程銷售進口商」責任架構，使其就商品合規、安全及資訊管理承擔責任。這顯示，歐盟逐步將部分進口與合規責任前移至平台端，要求平台在交易形成前承擔更積極的把關角色。

相較之下，台灣現行商品資訊治理仍偏向報關、入倉與包裝標示，對商品頁面與廣告內容的前端管理較不足。然而在數位時代，消費者下單前便已依據商品網頁、廣告文宣與平台資訊完成判斷。若平台未能在上架與資訊呈現階段把關，跨境商品頁面便可能出現簡體字、非台灣慣用語，或成分與風險揭露不足，甚至發生標示「台灣出貨」卻實為境外商品的情形。這正是商品資訊治理應延伸至數位介面的原因！

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法國《杜朋法》要求廣告與商業文件使用法文；歐盟《消費者權利指令》要求業者在締約前以清楚可理解方式提供資訊；越南《廣告法》與巴西《消費者保護法》亦要求以官方語言呈現商品資訊。各國制度雖有不同，但共同點在於重視消費者於交易形成前理解商品資訊，降低資訊不對稱風險。而在數位跨境貿易中，這項消保防線的落實，關鍵在於釐清電商平台實質上的「數位守門人」地位。平台並非單純資訊中介，其掌握上架規則、推薦排序與交易介面，深度介入商品資訊呈現並從中獲益，自應承擔相應治理責任，使商品資訊治理同步延伸至數位交易介面。

對此，政府可依《消費者保護法》精神，督促平台落實監督管理責任，將商家的資訊揭露義務提前至商品上架前，以補足下單前的資訊缺口。在落實手段上，平台應建立標準化在地資訊機制，強制商家將商品內容、用途及風險以正體中文及台灣慣用語清楚呈現；並可引導平台將此在地化要求轉化為技術合規指標，納入其與商家的服務契約及上架規範，從源頭落實跨境電商的商品資訊治理。

（作者為行政院青年諮詢委員、美國華府及紐約州律師）

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