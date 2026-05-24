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自由廣場》地緣政治的「飛白」 台灣戰略新空間

2026/05/24 05:30

◎ 洪浦釗

烏俄戰爭尚未結束，美伊衝突仍在升高，川習會後緊接著中俄高峰會，日相高市早苗則密集穿梭越南、澳洲與南韓。這些國際政治事件看似彼此分散，背後其實反映全球地緣政治正在快速變動。當強權競爭、供應鏈重組與安全架構調整同步展開，國際秩序也將出現新的裂縫與空白。全球局勢愈是動盪，台灣愈不能被動等待。

書法中有一種技法叫「飛白」。筆鋒快速運行時，墨色不會完全覆蓋紙面，而會留下如同拖絲般的縫隙與留白。飛白最迷人的地方，是筆勢在斷裂之間持續向前延伸。地緣政治其實也是如此。當世界秩序開始重組，權力轉移與安全競爭之間，往往會出現新的空間。有些國家總能比別人早一步移動。

過去很長一段時間，全球秩序相對穩定，美國主導的安全架構、全球化供應鏈與國際分工，提供可以預期的運作環境，如今情況正在改變。烏俄戰爭讓歐洲重新思考安全依賴，美中競爭則讓科技、能源與供應鏈開始重新分流。中東衝突持續升高，也讓各國重新意識到，地緣政治風險已重新回到國際政治核心。

在這種局勢下，許多國家開始意識到，過去依附單一市場或單一強權的模式，已難應對新的風險。於是，各國都開始重新調整自己的外交策略、安全架構與供應鏈布局，希望在強權競逐之間，保留更多操作彈性。

現在的印太局勢，已經開始出現這種變化。日本近年重新定義自身角色，從防衛型國家轉向印太安全能力的輸出者。高市早苗近期訪問越南、澳洲與韓國，顯示日本正積極串聯印太安全與供應鏈網絡。尤其高市訪問越南，更凸顯越南在中國地緣壓力下，開始重新調整自己的安全與外交布局。

類似情況也出現在菲、泰與歐洲。菲律賓近年擴大與美日的安全合作，既保留與中國的溝通管道，同時調整安全距離。泰國則提出「外交二．〇」，希望透過能源、公衛與供應鏈合作等功能性議題，保留更多外交彈性。歐洲過去對印太議題多半停留在外交表態，如今則透過軍事合作、供應鏈協調與安全部署進入印太。從法國與菲律賓的軍事合作，到歐洲國家反覆強調台海穩定的重要性，都代表印太局勢早已超越區域問題，而是全球安全結構重組的一部分。

全球地緣政治正在重新運筆，安全、科技與供應鏈網絡也開始重新連結。飛白最迷人的地方，不在筆墨完整，而是在斷裂之間仍保有延伸的力量。台灣同樣正處於這場重組之中。從半導體、AI到印太安全合作，台灣早已無法被排除在全球局勢之外。

台灣必須加快與美日、歐洲及印太國家的實質合作，同時持續強化與民主國家的安全合作及自身防衛能力。在經濟層面，也必須持續鞏固半導體、AI與高階供應鏈的關鍵角色。台灣沒有等待局勢穩定的空間。當各國開始調整安全、科技與供應鏈布局，台灣如果還停留在政治內耗，將被邊緣化！

（作者為大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長）

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