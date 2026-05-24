即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
星期專論》鄭麗文前進華府：將面臨嚴峻考驗
自由共和國》郭智輝／川普總統，您誤會了！美台攜手創造科技產業成
自由共和國》溫約瑟／台灣經驗於戰火之地綻放璀璨之花—同央廣前進烏克蘭見聞錄
自由共和國 》翁瑞宏／別讓環境治理與健康斷鉤：環境部需要「環境健康署」
社論》台海議題已全面國際化
more
專欄
林修民 半導體看天下》一個台獨各自表述 把台灣打回黑暗時代
電影慢慢聊》在典型中創造非典型的靈動異星創作者柯琳瑟沃
有志一「童」》AI驅動下的台美經貿黃金時代
康埈榮東亞論衡》將核武變成「憲法義務」的國家北韓 - 北韓核武升級戰略與東亞安全的裂痕
林修民 半導體看天下》為什麼蘋果跟AMD會去找非台積電的供應鏈
more
社群
矢板明夫觀點》川賴通話不是天方夜譚 重點是台灣該怎麼說？
綠學院》核能復興九部曲：不賣電的核能新創公司
法操》【公法小教室】憲法法庭115年憲判字第4號判決（刑事訴訟上訴不可分原則適用範圍案）
沈榮欽國際視野》徐巧芯的假訊息
矢板明夫觀點》高市倡新印太戰略 中國跳腳、日本做對了
more
投書
自由廣場》合約引進不是偷／台科技老兵 致川普總統
自由廣場》厚植防衛韌性「再難也要開始」
自由廣場》從台美軍售 看國民黨做賊喊抓賊
自由廣場》漫畫︰敵人就在本能寺
自由廣場》地緣政治的「飛白」 台灣戰略新空間
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰敵人就在本能寺
2026/05/24 05:30
◎ 樂子
敵人就在本能寺
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書