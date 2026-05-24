自由廣場》厚植防衛韌性「再難也要開始」

◎ 張玲玲

外傳美國因優先投入美伊衝突「Epic Fury」行動而暫停對台軍售，雖然美方強調這僅是「資源排序」而非政策轉向，但國內部分政治人物與媒體，卻刻意將其連結至「川習會」後川普的談話，以及總統賴清德五二〇就職二週年談話，甚至聲稱是賴總統傳遞錯誤訊息所致。

然而，這類將軍售延遲歸咎於政府的說法，顯然站不住腳。值得注意的是，提出此類指責者，往往也是過去在立法院主張刪減或凍結國防預算的同一批人；究竟是支持國防建設，還是刻基於政治立場反對軍購，其說法與作為顯得前後矛盾。

請繼續往下閱讀...

事實上，美國近期確實因中東戰事升高，而延後部分國家的軍售交付。包括英國、波蘭、立陶宛與愛沙尼亞等歐洲盟邦，其飛彈系統與相關武器裝備的交付進度，均傳出受到影響，原因即在於美軍優先將庫存與資源轉向中東戰區。換言之，此一現象並非單純針對台灣，而是美國進入戰時彈藥控管模式後，優先補充自身戰備所致。

也正因如此，台灣更應體認「國防自主」的重要性。前總統蔡英文日前演講時即強調，國家安全不能陷入「買不到就沒辦法」的困境。她指出，任內推動國機國造與潛艦國造時，雖面臨諸多質疑與挑戰，但只要是攸關國家生存的關鍵事項，「再困難也要開始」。

因此，勇鷹號與海鯤號所代表的，不僅是一架飛機或一艘潛艦，更象徵台灣科技實力、產業能量與國家意志的展現。再加上近年逐步成形的無人機國家隊，亦顯示我國國防產業具備邁向國際市場的潛力與發展空間。

當前我國國防政策採取「對外軍購」與「國防自主」雙軌並行模式，未來亦將逐步提升自主比例。其目的不僅在於降低對外軍售依賴，更重要的是，以自身決心與實力厚植台灣防衛戰力與全社會防衛韌性。即便國人對政策仍有不同意見，但在國家安全議題上，不應遲疑，更應建立「使敵不敢輕啟戰端」的基本共識，真正落實「有準備，更安全」的國防理念。

（作者為陸軍備役上校）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法