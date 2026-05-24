自由共和國》溫約瑟／台灣經驗於戰火之地綻放璀璨之花—同央廣前進烏克蘭見聞錄

OpenMinds數據新聞部主管Yuliia Dukach（左起）、臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟、前烏克蘭資訊政策副部長Dmytro Zolotukhin及央廣副總台長劉嘉偉。（央廣提供）

溫約瑟／臺灣國防研究倡議共同創辦人

臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟於台灣專場發表短講。（現場觀眾攝，作者提供）

自二〇二二年以來，國際社會的焦點從起初的烏俄戰爭、台海軍演，逐漸被以哈衝突、美伊戰爭等重大地緣政治事件所分散，然隨川習會的舉行與美國總統川普近期重要講話，眾人的目光似乎又回到了台灣之上。值此之際，本人有幸同中央廣播電台董事長賴秀如女士、副總台長劉嘉偉所率之訪團赴烏，並同央廣於利維夫媒體論壇（Lviv Media Forum,LMF）分享台灣抵禦假消息與中國識讀經驗。

我國駐波蘭代表處代表劉永健大使以預錄方式發表專題演說。（央廣提供）

一、走進LMF：關於女性參與、關於國防研究者的反思

利維夫媒體論壇始於二〇一三年，並於二〇二二年俄國全面侵烏後，從媒體同業交流轉型為民主韌性與戰時支援的探討。在前往參會過程中，台灣團一行可謂命運多舛，一度以為赴烏簽證將因著烏當局的自我審查而不被許可，直至論壇開幕前一日才獲得簽證，在近五度的午夜匆匆趕赴邊境。至此，台灣參會人員除駐波蘭代表處外，其餘皆獲入境許可，可謂不幸中之大幸，而駐波蘭代表劉永健大使則使用預錄發表專題演說，預錄播送完畢，螢幕上方赫然印著論壇主要參與方「中華民國外交部」的大字，此畫面與當前國際現實交織，無聲勝有聲訴說我國當前外交處境。

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自俄羅斯侵烏後，論壇便舉辦於具防空處所功能之地下停車場，但場地並無印象中的陰暗潮濕，反倒被佈置的有聲有色。然值得注目的是，主辦方不論是現場工作人員或召集人，超過九成清一色皆為女性，與防空處所一樣有違吾人在台灣對防務事務陽剛的傳統印象，這當然與烏克蘭年輕男性大量參軍有關，卻也顯示出女性智慧在防務事務上的重要，作為國防研究者，這樣的景象使我想到先前在國內網路社群受到矚目的女性是否該從軍議題，以及關注國防議題這些年，自身對於性別議題的思考。

性別議題在台灣的民防和國防一直都是值得討論的事。前者的女性參與比例較高，但後者不論是在研究者或是參與者方面皆以男性居多。過去關於國防和戰爭的敘事和歌曲，亦多將女性刻畫為在家中獨守深閨等待丈夫的被動角色，但隨著中國海軍的發展以致台海戰場環境深刻改變的今日，台灣相對於烏克蘭較不會有明顯的前後方之分，故女性之於碰觸國防民防的意願，在未來會是愈發重要的議題。如何讓女性有相對以往舒適且願意參與的氛圍，需要吾人共同努力。雖台灣的性別平權在東亞社會相對進步，但社會對於國防陽剛氣質之感受仍非常真實，既然真實，那便沒有忽略的理由。

二、他山之石—建構自身敘事

此行中，一少有的經驗為俄軍在我團入境當日使用百架自殺無人機空襲烏克蘭全境，此事件使台灣團員首次聽到真正的防空警報並進入防空洞躲避。

台灣社會在此方面的情況不若烏克蘭，我國民眾在二戰結束後便不曾聽過真正的戰地防空警報，即便共軍自二〇二二年以來有序壓縮台灣戰略縱深亦是如此，因中共對台軍事施壓一直是不將壓力直接傳達予台灣民眾，而是傳達予我國執政黨以及軍方人員，並以「軍演針對少數台獨份子，並非針對廣大台灣民眾」敘事將執政當局與台灣民眾分開論述，以達分化台灣社會目的。

烏克蘭在此方面經驗可參考前資訊政策副部長佐洛圖欽（Dmytro Zolotukhin），其在LMF論壇上從政策制定角度，說明各國應從「防禦假訊息」轉向「建構自身敘事」，強化國家身分認同與民主價值。他並特別指出台灣面臨的挑戰為面對中國短影音平台缺乏法律監管，但根本原因在於台灣社會在此並無共識，此情形可能為上述的中國分化策略創造更大空間。

三、為自由世界的中國識讀貢獻台灣智慧

如同所有訪團皆會攜帶禮品，本次最受關注的禮品為央廣出版逾一年的《解密中國：習近平統治下的共產黨與解放軍》，該書部分內容為我團團員黃柏叡參與編寫。雖台灣與中國語言與文化相近，為中國滲透提供溫床，卻也使台灣得以在烏克蘭與台灣同為專制國家假消息下受害者的背景下貢獻智慧，該書在會場頻頻被詢問即是最好證明。

本次利維夫媒體論壇，可說見證了央廣長時間的醞釀與準備，從「台灣之聲」至「解密中國」，不辭萬難於國際論壇發聲，一面說出台灣公共媒體之於自由世界的擔當，亦表明台灣在中國打壓下走向世界的決心，台灣人在外部威脅日益嚴峻的時代該如何自處？在利維夫媒體論壇的言談間、在烏克蘭的金黃麥田與藍天之間，或許就有答案。

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