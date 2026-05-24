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星期專論》鄭麗文前進華府：將面臨嚴峻考驗

2026/05/24 05:30

國民黨主席鄭麗文。（資料照）國民黨主席鄭麗文。（資料照）

◎何瑞恩（Ryan Hass）

國民黨主席鄭麗文最近的北京之行，以及即將展開的華府訪問，將是對其外交能耐的一次高層次考驗。在北京，鄭麗文受到象徵性的禮遇、熱烈的歡迎，以及高規格的接待。但在華府，迎接她的排場將大幅縮水，而關於國民黨對台灣未來走向的願景，則將面臨更尖銳的提問。她的挑戰將是能否說服華府，國民黨與中國的交往，能夠與台灣維持強大的嚇阻力並存。

須說服與中交往 和台維持嚇阻力能並存

鄭麗文四月七日至十二日的中國大陸之行，正值伊朗衝突的激烈階段。儘管鄭麗文的這次訪問具有戰略意義，但由於當時關注的焦點集中在伊朗情勢，美國媒體對此幾乎隻字未提。身為向社會大眾推廣關於中國、台灣及兩岸議題研究成果的專職工作者，我對分享美國漠視鄭麗文訪中行程的觀察，絲毫不覺欣慰。

在華府，尤其是國會山莊，鄭麗文之所以為人所知，主要是因為她反對台灣立法院審議國防特別預算。跨黨派的美國國會議員普遍支持依據《台灣關係法》，向台灣提供武器。許多國會議員對北京大規模擴張軍備，以及川普對批准一四〇億美元的對台軍售案有所猶豫，紛紛表達關切。華府的主流觀點認為，面對中國的快速軍事擴張，為了維持台灣海峽的平衡，美國需要提供台灣防禦性武器以維持嚇阻力，而台灣也需要克盡本分，積極強化自身安全。

最終在立法院通過的縮水版國防特別預算，刪除本土無人機供應鏈與飛彈防禦系統（台灣之盾）的資金。鄭麗文到了華府，將面臨國會議員關於她對台灣國防需求有何高見的提問，尤其是台灣是否應該投資發展無人機產業，以及其他具備人工智慧（AI）技術的不對稱戰力。

國民黨刪除無人機預算 將面臨議員質疑

在川普政府內部，對國民黨或鄭麗文個人並沒有一致的看法。川普從未對鄭麗文發表過公開評論。他也沒有表達過任何解決或調停兩岸分歧的意願。正如他在五月十四日至十五日訪問北京尾聲時發表的言論，川普的首要重點，是確保台灣不會成為他處理其他對中優先事項的障礙。這些事項包括重新平衡貿易關係，以及在伊朗、北韓與其他地緣政治挑戰上，爭取中國的支持。

川普的《國防戰略》（NDS）強調台灣在「第一島鏈」的關鍵地理位置。這種論述暗示，基於戰略考量，美國將致力於把台灣留在其安全防衛圈之內。我個人認為，以此框架界定台灣對美國的戰略意義，是有缺陷的。儘管如此，撇開個人偏好不談，我能理解這種思維為何會讓決策者，對鄭麗文高唱兩岸文化統一與命運與共的言論，抱持高度警戒。

馬執政期間 中國軍力擴張也未曾減緩

鄭麗文也將面對關於她如何看待中國大陸對台灣構成威脅的提問。中國的軍事建設與其驚人的經濟成長並駕齊驅。在前總統馬英九執政期間，即使當時兩岸緊張情勢大幅降溫，中國也未曾減緩擴張軍力的腳步。幾乎沒有美國專家認為，如果國民黨候選人在二〇二八年贏得總統大選，中國就會降低對其軍事能力的投資。鑑於這些發展趨勢，美國聽眾會想了解鄭麗文是否認為，台灣投資強化嚇阻力具有戰略上的必要性。如果是的話，國民黨將優先採購及／或自主生產哪些防禦戰力？

美聽眾想了解國民黨對台灣的長期願景

更廣泛地說，美國聽眾會想了解國民黨對台灣的長期願景。多數美國專家認為，一旦國民黨候選人當選總統，北京將會迫不及待地針對兩岸關係的未來定位，展開政治談判。國民黨是否支持與北京直接進行政治談判？如果這類兩岸政治談判產生協商結果，國民黨是否會支持透過修憲予以批准？

華府的許多專家認為，兩岸政治談判的核心議題，將是中華民國未來的地位。國民黨對於中華民國相對於中華人民共和國的未來，抱持何種看法？這些以及其他問題，是華府想要了解在鄭麗文領導下的國民黨，未來將走向何方的核心所在。

需要釐清的是，據我所知，華府沒有任何人認為，美國應該在關於台灣未來的問題上，凌駕台灣人民的意志。我也沒有預期川普政府會在台灣即將到來的選舉中，策劃支持或反對國民黨的行動。台灣選民值得一場能夠為他們的未來，提供清晰且具體選擇的選舉。

台灣人民認同方式 美支持和平解決兩岸分歧

美國的政策依然是以獲得台灣人民認同的方式，支持和平解決兩岸分歧，因為他們擁有表達其意志的民主自主性。美國無權主宰由哪個政黨治理台灣，或是台灣人民應該接受或拒絕什麼結果。

儘管如此，美國人民目前在致力於維繫台海嚇阻力方面，承擔著重大的成本與風險。因此，他們有理由提出疑問，倘若國民黨未來再次執政，將以何種邏輯與目標來主導台灣的戰略走向。

鄭麗文即將訪問美國，讓她有機會可以及早說明，在她領導下的國民黨，將如何在「安撫」與「決心」這兩種彼此競爭的需求之間取得平衡。美國決策者將密切傾聽鄭麗文的想法，看她如何在維持與北京交往的同時，也能夠強化台灣的嚇阻力。鄭麗文提供——或是迴避——的答案，將牽動華府如何評估未來可能由國民黨領導台灣的風險與可靠性。

（作者何瑞恩為美國智庫布魯金斯研究所資深研究員、中國中心主任、辜振甫暨辜嚴倬雲台灣研究講座；國際新聞中心陳泓達譯）

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