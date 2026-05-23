自由廣場》馬辦黑帳 戳破「紅色金流」盲區

◎ 池明

馬英九文教基金會日前因流會罕見自曝家醜，前執行長蕭旭岑遭指控背信侵占，與金溥聰隔空互咬，聲明稿中會計師竟赫然指摘有「來源不明、無入帳紀錄的台商捐款」。當晚周美青與馬以南突發聲明，強硬要求馬英九「真正退休」，甚至傳出周美青為了不讓丈夫淪為政治工具人，不惜祭出法律動作護夫。國民黨宮鬥劇演變至今，表面上是家族奪回主導權，實則揭穿了台灣在防範地緣政治滲透，最深不見底的國安盲區！

那些沒有入帳的台商捐款，究竟去了哪裡？馬基金會這幾年來，幾乎是國共交流的急先鋒，蕭旭岑更多次穿梭台海，甚至操刀馬前總統的訪中大戲。現在連他們自家的會計師都看不下去，出面證實這筆錢根本沒進帳本，完全就是一筆來路不明的黑帳。

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因此，檢調絕不能只當基金會內部財務糾紛來辦。這筆錢是不是為了規避《政治獻金法》或《反滲透法》，所製造的斷點？中共統戰資金是否藉由特定台商，以「文教公益」為遮掩，行政治滲透之實？這才是馬辦最該交代清楚的致命傷。

另一方面，退隱多時的「金小刀」重出江湖，豈是替老長官查帳那麼單純？近年來，身兼國民黨副主席的蕭旭岑高舉深藍大旗，言論屢屢與中共同調，儼然成為藍營極端促統派的加速師。孰料馬英九如今自聘的調查小組李德維等都叫不動，甚至被技術性杯葛董事會，顯見涉案高層背後，恐有更強硬的勢力在撐腰。

曾任駐美代表的金溥聰出鞘，無疑是對國民黨內失控的促統路線，繼趙少康酸爆鄭麗文是「百年罕見偉大黨主席」之外，馬金體制發起的另一波反撲。然而，馬英九高喊清廉是做人最基本原則，對比檯面下的爛帳與逼宮，顯得無比諷刺。

台灣在防範地緣政治金流滲透，仍存在著財團法人、宗教團體與文教基金會等難以穿透的制度性死角，若淪為不受監督的私人小金庫、買辦白手套，無疑是國安漏洞。面對潛在的紅色資本滲透，外界很難不質疑這筆「不明台商捐款」，是否為中共藉由特定台商為遮掩的統戰資金？呼籲檢調應主動介入調查！

（作者為教師）

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