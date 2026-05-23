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自由廣場》「高雄方案」打造海洋國安的智慧港口

2026/05/23 05:30

◎ 饒瑞正

當全球港口競爭已從傳統裝卸效率，進一步邁向AI治理、數位韌性與供應鏈安全時，高雄港的轉型，已不能再停留在單純設備升級思維。台灣真正需要的，是一套結合智慧港口、海洋國安、數位治理與產業戰略的「高雄方案」。

高雄港轉型 需戰略升級

高雄港不只是貨櫃港，更是台灣能源輸入、半導體出口、海運物流與海洋經濟的核心節點。在全球地緣政治風險升高、灰色地帶衝突頻繁、海纜安全與港口資安威脅增加下，港口治理早已不只是交通行政問題，而是國家安全治理的重要一環。

因此，「高雄方案」的核心，不只是建設智慧碼頭，而是建立「智慧港口—海洋國安治理框架」。

首先，高雄港應推動AI整合型智慧港口治理平台。透過AIS船舶辨識系統、雷達監測、無人機、水下感測器及港區數位孿生（digital twin）技術，建立即時港區監測與風險預警能力，提升對異常船舶活動、危險貨物管理、港區壅塞及港埠安全事件的即時應變能力。未來港口競爭，不只是效率競爭，更是韌性與治理能力的競爭。

更重要的是，港務資訊流不應停留於港區內部，而應進一步匯入海洋委員會所推動的MDA（Maritime Domain Awareness）海洋領域意識感知平台，形成港口、海巡、海洋監測與國安體系之間的資訊整合架構。透過跨機關資料串接，可提升對灰色地帶行動、異常船舶活動及海上基礎設施風險之整體掌握。這不只是智慧港口，更是「智慧國安系統」的重要組成部分。

此外，高雄港也應成為台灣港口數位韌性的示範基地。近年全球多個國際港口曾遭受勒索軟體攻擊與物流系統癱瘓，顯示港口資安已成為國際海運治理的重要課題。未來智慧港口不只是自動化，更涉及資料安全、AI治理與關鍵基礎設施保護。

建立智慧海洋治理模式

然而，「高雄方案」真正的價值，不只在技術導入，而在於建立一套可制度化、可複製、可輸出的治理模式。未來台灣應透過法制整合、跨部會協調與AI治理標準建構，使高雄方案不只是地方港口升級計畫，而成為能獲得國際社會認同的智慧海洋治理模式。

在全球印太供應鏈重組與海洋戰略競逐過程中，誰能率先建立兼具數位韌性、海洋安全與AI治理能力的港口治理模式，誰就有機會取得下一階段海洋治理與供應鏈秩序的主導權。高雄方案的真正意義，即在於讓台灣不只是全球供應鏈的參與者，更成為印太海洋治理新秩序的重要規則創造者。

（作者為台灣海洋大學海洋法律研究所教授）

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