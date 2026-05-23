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自由廣場》從打詐到資安 台灣面臨「新型態混合威脅」

2026/05/23 05:30

◎ 陳宏達

當人民連手機訊息都無法相信，連親友影音都可能是 ￼偽造，連銀行帳戶都擔心一夕被掏空時，這已不只是治安問題，而是國家安全問題。

台灣過去把詐欺視為刑事犯罪，如今必須承認：它早已進化成結合境外洗錢、跨境資料竊取、虛擬貨幣、人頭帳戶、深偽技術（deepfake）與資訊戰的「新型態混合威脅」。

換句話說，今天台灣司法面對的敵人，已不是傳統拿刀、拿槍的罪犯，而是躲在螢幕後面的跨國犯罪集團、境外資金網絡，以及操縱人性弱點的數位幽靈。台灣正在被迫進入另一場全新的戰爭。

真正可怕的，不是詐騙集團有多狡詐，而是政府治理仍停留在舊思維，當詐騙集團已經使用AI語音模仿、虛擬貨幣洗錢、跨境跳板伺服器與暗網交易時，辦案人員卻還在用分散式資料、層層公文與傳統辦案思維應戰。犯罪已經全球化，部會治理卻還本土化；犯罪已經高度科技化，制度卻仍停留在紙上談兵，這就是今天政府最大的危機。

尤其值得警惕的是，詐欺與資安早已開始模糊界線。未來最危險的敵人，不只是竊取金錢，而是竊取「信任」。

當深偽技術可以偽造總統談話、金融指令、檢警聲音；當假訊息能瞬間引爆社會恐慌；當境外勢力能透過詐騙、網攻與認知操作同步進行，政府的角色，也將不再只是由檢察官追訴犯罪，而是民主社會最後一道信任防線。

因此，台灣下一階段真正需要的，已不是打詐宣傳，而是司法體系的全面升級：包括跨境數位偵查能力、虛擬資產追蹤、AI犯罪鑑識、金融監理整合、數位證據法制，以及與國際執法體系的即時合作。否則，我們將永遠停留在「抓車手、放水源」的惡性循環裡。

更深層的問題是：若人民長期陷於詐騙恐懼，最終被掏空的，不只是帳戶，而是對國家的信任。歷史上，許多國家的崩潰，並非始於戰爭，而是人民逐漸不再相信制度能保護自己。今天的台灣，正站在這樣的臨界點前。

從打詐到資安，這已不是司法的邊陲議題，而是攸關民主韌性與國家生存的新戰場！

政府此刻真正需要的，已不只是專案與口號，而應提升戰略目標，由總統府或行政院層級召開跨部會國安級會議，整合司法、警政、資安、金融監理與通訊治理能量，建立常態化的「國家數位安全聯防機制」， 並肩作戰。唯有把詐欺、洗錢、資安與認知作戰視為同一場戰爭，政府才可能真正使人民安居樂業，守住社會信任與民主防線！

（作者為臺灣高等檢察署主任檢察官）

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