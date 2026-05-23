自由廣場》川賴若通話 請總統說出台灣心聲

◎ 田豐文

川習會後，美國總統川普二度表達要與賴清德總統通話，雖然美方因中東變局與戰略資源排序，目前暫緩部分對台軍售交付，此舉也引發中共借題發揮施壓。對此，我陸委會強調，中共會不擇手段阻撓台美合作，但台美溝通管道暢通，川賴如有機會通話，賴總統應要反映台灣社會心聲！

川普一趟中國行之後，外界質疑可能已被習近平「洗腦」，導致發言偏袒中國。事實上，川普一再強調台海和平的重要性，也強烈反對任何一方用武力解決，顯見「維持現狀」以及「確保台灣防衛能力」仍是川普主張的重點。

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筆者認為，川賴未通話前，川普只是聽取中國及習近平的片面之詞，並未納入台灣政府及主流民意的主張。如果川賴真的通話，賴總統一定要堅定立場，以國家及人民利益為優先考量，讓川普了解多數台灣人民的真正聲音，並看清中國軟土深掘、欺壓台灣、危害世界的真面目。

台灣是獨立自主的政治體，不受中國的操控，雙方各自為政已逾七十年，確保台灣安全，讓人民繼續享有自由民主的權利，是台灣政府的責任，盟友美國應全力支持，不容中國為所欲為。

既然台美是盟友關係，不論軍售或科技產業，雙方都可以談，只要合理並利於台灣及人民，台灣也樂於配合。這樣的對話，才有意義，才是人民想要的！

（作者為公務員）

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