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自由廣場》台灣自製晶片 不是喊價的政治籌碼！

2026/05/23 05:30

◎ 再米

美國總統川普反覆說台灣「偷走」美國半導體，這種說法不能當成笑話帶過。總統府秘書長潘孟安在立法院答詢時回應，這當然不是事實；行政院也說，台灣晶片來自企業長期努力與自主研發。這句話若只被當成政治口誤，下一輪談判開始前，台灣就可能先被迫說明自己本來不該被質疑的產業成果。

台灣半導體不是從哪個國家搬走的倉庫存貨。從早年的技術移轉、人才訓練、製程投資，到供應鏈分工與客戶驗證，台灣付出的是幾十年產業選擇與企業冒險。潘孟安提到，台灣確曾向英特爾購買技術移轉，但今日地位是三十年技術淬鍊與整體供應鏈提升的結果。這段歷史也曾面對中資併吞壓力；十年前，中資大規模瞄準台灣半導體，從設計到封測都可能被收購，甚至一度牽動聯發科、台積電等關鍵企業。當時科技界與學界極力反對紫光入股，不只是保護公司股權，而是避免關鍵產業落入對岸資本控制！

川普這種說法會造成傷害，是因為它會改變談判起點。一旦這種說法在美國政治中反覆出現，要求台灣多買、多投資、多讓步，就可能被包裝成討回公道。台美半導體關係本來是分工互補：美國有設計、設備、材料與市場，台灣有製造能量、管理細節與供應鏈韌性。把互補改寫成偷竊，只會讓合作被錯誤說法拖進追討語氣。

因此，政府對外說明不能只有否認。政府應反覆說清，台灣晶片不是偷來的；台灣曾擋下中資併吞壓力，今天也讓美國AI與高科技產業有更可靠的製造後盾。這不是替企業唱功勞，而是讓台灣在談判前有清楚事實依據。

台灣晶片的故事，不是誰欠誰，而是一代人把產業做成全球需要的能力。面對川普的「偷晶片」說法，政府要反駁，更要把台灣自己的產業故事說在前面；台灣若不把晶片說成一代人累積，別人就會把它說成可以喊價的政治籌碼！

（作者為退休人士）

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