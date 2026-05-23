自由廣場》美戰略資源調度 藍營別渲染「棄台」

◎ 衛重華

中國國民黨立委徐巧芯近日將美國暫停對台一四〇億美元軍售案，解讀成「賴政府不受美國信賴」，甚至暗示台美關係出現重大裂痕。然而，只要稍微閱讀完整資訊，就會發現這種說法其實是典型的政治操作：只擷取「暫停」兩字，卻刻意忽略後面真正重要的內容！

美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）在參議院撥款委員會的說法其實非常清楚。川普政府目前優先將部分軍事資源與彈藥庫存投入中東局勢與美伊衝突，因此對部分對外軍售案進行重新排序與暫緩評估。換句話說，這不是「取消軍售」，更不是「美國不再支持台灣」，而是典型的大國戰略資源調度問題。

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尤其這次暫緩的軍售內容，包含PAC-3 MSE愛國者三型增程飛彈、HIMARS海馬士系統、無人機與指管通訊設備，都屬於高消耗性、且美軍自己也高度需求的戰備項目。當美國同時面對中東戰火、印太部署、烏俄戰事及全球軍工產能壓力時，優先確保自身庫存，本來就是任何國家都會做出的決策。這與「是否信任賴清德」根本是兩回事。

更重要的是，美方並沒有改變對台政策。AIT與美國官員近期仍一再重申，美國對台政策仍建立於《台灣關係法》、六項保證與既有架構之上，對台安全合作沒有轉向。若真的如藍營所說，美國已對賴政府失去信任，那麼美方根本不需持續維持印太戰略中的台灣定位，也不需要在國際場合反覆強調台海和平的重要性！

事實上，川普政府的戰略邏輯反而可能是：在其評估中國短期內尚不敢對台發動全面戰爭的情況下，美國可以暫時將部分軍事資源優先投入更急迫的中東局勢。這是一種風險排序，而不是放棄台灣。甚至某種程度上，也代表美國仍認為對中國具有足夠嚇阻力，認為北京現階段不敢輕易挑戰美國主導的區域秩序。

但藍營的操作方式，卻是只要看到任何台美之間的戰術性調整，就立刻渲染成「美國不信任民進黨」「美國準備棄台」。這種論述最大的問題，在於它故意忽略國際政治的現實：所有國家的軍事部署，本來就會隨著全球戰略需求不斷調整。今天若美國因中東而重新配置資源，不代表明天不會重新恢復對台交付；同樣地，美國支持台灣，也從來不是慈善，而是基於自身印太利益。

真正值得台灣社會警惕的，反而是另一件事：當國際局勢愈來愈不穩定時，台灣更應該加速自主防衛能力建構，而不是把國防議題變成國內政治攻防。因為軍售本來就可能受到產能、戰爭、全球供應鏈與國際局勢影響。若台灣自身沒有足夠韌性，只能被動等待外援，那才是真正危險的地方。

因此，美國暫停部分軍售，不代表棄台；真正危險的，是台灣內部有人持續利用這類事件，削弱民眾對國防與台美合作的信心！一邊高喊美國不可靠，一邊又刪凍國防預算、阻礙不對稱戰力發展，這才是對台灣安全最大的傷害！

（作者為軍人）

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