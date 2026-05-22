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自由廣場》選罷法參選資格修法 應避開個案選舉時程

2026/05/22 05:30

◎ 不孝

選罷法第廿六條修法爭議，已延伸到國會是否在特定政治人物案件前夕調整參選資格的疑問！立法院內政委員會準備協商修正草案，民眾黨擬把易刑處分者納入參選資格例外；這項主張與高虹安誣告案、二〇二六新竹市長選舉時程同時受到關注，國會須提出比保障參選權更具體的修法理由。

新竹市長高虹安誣告案二審判處六個月有期徒刑，案件尚未定讞。依現行選罷法，若有期徒刑以上之刑確定，且尚未執行或執行未畢，登記候選人的資格會受到限制。參選資格限制是否合理，應回到選罷法對所有候選人的同一標準；若條文隨著個案選舉時程調整，國會就必須提出更清楚的理由。

修法者主張，易服社會勞動比入監服刑輕，甚至比緩刑更應放寬。緩刑、易科罰金、易服社會勞動與刑罰尚未完成執行，法律效果並不相同。若要把其中一種狀態排除在候選人消極資格之外，就應同時交代罪名、刑度、准許程序、完成期限與登記日前的判斷標準。

若國會在個案最受關注時調整候選人資格，爭議就不會停在一條法律文字。候選人資格審查會從事前規則，變成各政黨依自身選舉時程爭取例外的立法角力。國會若真要重修第廿六條，應在條文與修法說明中明定適用條件：新法是否適用已在審理或接近登記期的案件，易刑處分未完成者能否登記，未繳罰金轉為其他執行方式者是否一併適用。若這些條件沒有明定，第廿六條又在高虹安誣告案三審前夕改成易刑處分例外，國會就很難排除外界對新竹市長連任特例的合理疑問。

（作者為退休人士）

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