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自由廣場》牛津詞典新收了cross-strait（海峽兩岸的）

2026/05/22 05:30

◎ 曾泰元

英語世界最權威的《牛津英語詞典》（簡稱OED）全新收錄了cross-strait（海峽兩岸的），值得我們留意。

OED把cross-strait定義為：存在於海峽兩岸或跨海峽運作的；指稱海峽兩岸地區之間的關係、互動等。現今主要特指關於中國大陸與台灣島之間地緣政治關係的，尤用於cross-strait relations兩岸關係」一詞中（原文略）。

根據OED，cross-strait最初是泛指，可以指稱任何地域的海峽兩岸，現在變為特指，成為台灣海峽兩岸的代名詞。

兩個地名需要特別關注。中國在定義裡稱為「中國大陸」（mainland China），台灣在定義裡稱為「台灣島」（island of Taiwan）。語言背後所代表的立場很鮮明，就是中國的觀點，統一的視角。定義的文字裡不用國名的全稱（People’s Republic of China vs. Republic of China），也不用簡稱（China vs. Taiwan），而用貌似地理名詞、實則一個中國的措辭（mainland China vs. island of Taiwan）。

OED是英語世界最受尊崇的詞彙寶庫，收哪些詞、如何定義、選什麼例證，都是從出版社自建的龐大語料庫萃取而來的，是編輯部的專業作為，儘量做到中性呈現，客觀反應語言的全貌。因此我判斷，中國觀點、統一視角已經大幅展現在英語語料中，從這些語料撈出來詞彙、定義、例證，當然也就有了中國味和統一腔了。中國在英語裡搶佔話語權，影響了英語的概念和定義，這點我們要知曉並尋思反制。

話說回來，我們不得不承認，cross-strait的演變反映的是戰略模糊。國際社會如果把台灣和中國的關係稱為「國際關係」，會立刻激起中國的強烈反彈，如果稱之為「國內事務」，同樣也會引起台灣的抗議。於是cross-strait便成了語言的緩衝，讓兩個政治實體能夠坐下來好好溝通，不必擔心因為一個詞語就點燃戰火。

語言反映現實，從OED新收的cross-strait再次得到了印證。

（作者為語言學博士、詞典學者、東吳大學英文系前系主任）

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