自由廣場》從《臺灣漫遊錄》獲獎 看台灣文學與民主的百韌之姿

◎ 張月環

由楊双子撰寫、金翎翻譯的《臺灣漫遊錄》榮獲二〇二六年國際布克獎，這不僅是台灣文學的里程碑，更是撼動人心的大好消息！

在得獎感言中，楊双子深刻指出，有些人認為藝術與文學應遠離政治，但文學從來無法置外於其所生長的土地；就此而言，文學在本質上從來不曾與政治脫鉤。綜觀台灣文學史，百年來我們其實不斷在探問：「台灣人想要什麼樣的未來？」：「台灣人想要什麼樣的國家？」她將這份榮耀獻給台灣，並動情地宣告：「台灣文學的百年探問，實際上是台灣人百年來對自由與平等的追求。能夠成為一名台灣人是我的幸運，能夠以台灣作家的身份站在這裡是我的驕傲。」

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譯者金翎感言同樣令人動容。她回憶道，二〇二二年俄羅斯入侵烏克蘭時，她做了一個決定：在可預見的未來，不再無差別地翻譯任何華語作品，而專注於翻譯來自台灣的創作。她承諾持續深耕，直到家鄉的主權在英語世界中不再被視為一種挑釁或笑話，直到沒有人會再對她說：「我真應該去台灣看看——趁它還在的時候。」金翎更強調，沒有任何一本小說應獨自扛起為整個國家發聲的重擔；她對自己與同儕譯者的期許，是將台灣多元的聲音帶入國際，讓世界明白台灣文學絕非鐵板一塊。「我們不是齊聲合唱，而是眾聲喧譁，充滿矛盾且不羈的精神——正如任何一個強健的民主社會。」

這番話切中了台灣人在美中夾擊、地緣孤立下的集體心聲。隨著中國強權崛起、頻頻越過海峽中線，美、日等國雖與菲、韓、澳進行聯合軍演，卻始終將缺乏正式邦交的台灣排除在外。

面對國際孤立，台灣人依然展現強韌生命力。雖然社會內部有雜音，誤以為不挑釁、順從「中國人」身分就能換取和平；但事實證明，台海危機的本質從來不是台灣的挑釁，而是民主與專制的體制之爭。唯有台灣實力愈強大，愈能守護自由、反襯中共的蠻橫。在中國轉化為民主之前，台灣唯一的道路，就是徹底守住對人權與民主自由的追求！

文學的力量，無遠弗屆。政治高牆未能突破的重圍，文學以最溫柔也最堅定的姿態做到了。《臺灣漫遊錄》的得獎，最大的意義在於讓世界聽見了台灣。這證明了不論外部的政治打壓多麼沈重，都無法抹滅台灣文學百年來對自由與平等的探問。強權越是試圖封鎖，台灣那眾聲喧譁、自由不羈的聲音，便越顯珍貴與熠熠生輝！（作者為國立屏東大學兼任副教授）

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