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自由廣場》直選30週年 台灣未來由人民決定

2026/05/22 05:30

◎ 趙靖心

五二〇是賴清德總統就職兩週年，也適逢總統直選卅週年。一九九六年，台灣首次舉行總統全民直選，當時中共對台發射飛彈，企圖以軍事恫嚇阻止民主進程，但台灣人民並未屈服，而是在危機中完成歷史上第一次直選。這段歷史最重要的意義，在於向世界證明：台灣的未來，必須由台灣人民自己決定。

川習會後，「台獨」議題再度被操作成政治焦點，也再次暴露兩岸對「台獨」認知的根本差異。中共口中的「台獨」，本質是「非統即獨」，只要不接受北京統治，就被視為台獨；台灣社會多數民意所理解的「台獨」，則是「台灣與中國互不隸屬」與「維持現狀」；而美國總統川普所稱的「台獨」，係指法理上的正式獨立宣告。相同兩個字，在不同政治語境下，意涵完全不同。問題在於，北京長期刻意混淆這些概念，再透過部分親中論述與疑美操作，將「拒絕被統一」扭曲成「挑釁中國」，甚至試圖把「守護民主現狀」描述成「破壞和平」。然而，真正破壞台海現狀的，從來不是台灣民主，而是中共持續不放棄以武力改變現狀。

中華人民共和國是威權獨裁體制，中華民國則是成熟民主體制，兩者互不隸屬，這是客觀存在的政治現實。依現行憲政體制，台灣由民選政府有效治理，擁有軍隊、法律、貨幣與完整行政司法系統，北京從未統治過台灣一天。因此，「台灣屬於中華人民共和國一部分」的說法，無論從歷史、法律或治理現實觀察，都缺乏事實基礎，而台灣能夠歷經政黨輪替、定期舉行總統直選，更證明中華民國是一個擁有完整主權的民主國家。相較之下，中國至今仍無真正自由的選舉制度，卻持續宣稱有權決定台灣未來，形同威權體制企圖凌駕民主制度，更凸顯其荒謬的行徑。

回顧歷史，一九七一年退出聯合國後，台灣沒有消失；一九九六年面對飛彈危機，台灣沒有屈服；今天面對認知作戰、軍事威脅與統戰滲透，台灣同樣不會因恐嚇而放棄民主自由，因為對台灣人民而言，民主自由從來不是別人施捨的權利，而是一代又一代人在威嚇之下，仍堅持守護的生存方式！

（作者為文字工作者）

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