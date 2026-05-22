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自由廣場》當世界排除中國無人機…台灣自廢武功？

2026/05/22 05:30

◎ 張商陽

台灣無人機產業日前大舉前往美國底特律，參加全球大型無人載具展。這次最受矚目的，是台灣整體主打「非紅供應鏈」。美國現在正急著降低對中國無人機與相關零件的依賴，台灣則開始被視為可能的替代來源！

近年來，美國持續限制中國無人機與通訊設備。從華為、TikTok 到大疆（DJI），美國真正擔心的，都是關鍵系統過度依賴中國後，是否可能在衝突時變成漏洞。

連導航軟體高德地圖，都已被台灣政府列為危害國家資通安全產品。國安局指出，即使應用程式（App）關閉，高德地圖仍持續蒐集定位與移動軌跡並回傳中國伺服器。這種風險最可怕的是只要正常使用，資料就會自然累積。

如果連導航都涉及國安，那軍用無人機、邊境監控與戰場影像，又怎能只看價格？因為無人機蒐集的是地形、熱源、巡邏路線與基地位置。平時它是工具，戰時它就是情報入口。

烏俄戰爭之後，全球都已看見，無人機、通訊與晶片不再只是商業產品，而是戰場的一部分。以前全球化時代，比的是誰最便宜；現在地緣政治時代，比的是誰最可信。真正可怕的，不是產品不能用，而是戰時還能不能用。

這也是台灣這次「非紅供應鏈」受到美方重視的原因。因為台灣真正的價值，不只是會做無人機，而是有能力做「可信任的無人機」！

但就在全球都開始提高警戒時，台灣內部至今仍有人相信，只要降低防衛，外部敵意就會自己消失。

問題是，國民黨其實已經這樣做了。軍購被刪了，無人機預算被砍了，「不要刺激中國」的聲音也從來沒有停過。國民黨立委馬文君甚至公開表示，如果由她全權決定，軍購特別預算「支持的是零」。

但中國軍機、軍艦與對台施壓，卻沒有因此減少。

「瘋狂的定義，是重複做同樣的事卻期待不同結果。」《Sudden Death》瑞塔．梅．布朗 一九八三。

（作者為蛋農）

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