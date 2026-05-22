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自由廣場》中國同路人 阻台灣造潛艦

2026/05/22 05:30

◎ 諸葛風雲

台灣位處西太平洋第一島鏈，扼守台灣海峽在內的亞洲東岸海運航道及中國進入太平洋的咽喉，又位處黑潮及親潮匯流處，水文複雜水下狀況難以預測，正是潛艦活動最佳環境。自一九六〇年代起歷經五位總統，不斷透過各種管道希望能獲得潛艦，基本上可劃分為：義大利微型潛艇（武昌艇隊）、美援茄比級潛艦、荷蘭劍龍級潛艦、美國小布希總統宣布的「光華八號」八艘柴電潛艦（遭到藍軍六十九次封殺預算致未成）。

目前全世界有能力建造潛艦的國家如下：

第一級具有完全自主設計建造潛艦的八國：美、英、法、德、瑞典、日、俄與中國。

第二級具有部分能力設計建造還能外銷（柴電）潛艦的國家：西班牙、印度、韓國、義大利、荷蘭。

第三級須在技術母廠協助下進行設計、建造、組裝但無法外銷潛艦：澳洲 、巴西、土耳其、印尼、巴基斯坦、希臘、朝鮮、伊朗。

又在中國因素干擾之下，在商源取得上使得台灣潛艦之路充滿艱辛，台灣可以建造潛艦也對於國內造船工業提升非常有幫助。

反潛作戰受限於海流、水溫、鹽分及水深等水文條件，一直是各國海軍頭痛項目；所以亞太各國競相發展潛艦，一九九〇年代韓國、新加坡零艘潛艦，現在韓國廿艘、新加坡六加二艘，隔壁的菲律賓正在招標兩艘潛艦，日本十六加二艘已經變成廿二加二艘，都因為中國擴張軍備。

一艘潛艦可以牽制整個水面艦隊，避免台灣被包圍，尤其我們潛艦配備美國現役的 MK-48 MOD 6 AT型重型線導魚雷號稱龍骨殺手，可以折斷一艘萬噸軍艦的龍骨，所以中國千方百計阻止台灣獲得潛艦。

海鯤號潛艦是台灣努力了六十年終於自己設計建造的寶貝，從建案開始就一直被抹黑，從貪腐、卡車引擎、洩密…。近日立法院審查國防預算，立委馬文君等人再度以海測尚未完全結束為由，提案將後續艦的一一九億元預算「百分之百全數凍結」。台船嚴正聲明，憂心此舉將讓潛艦斷炊，重蹈當年空軍 IDF 戰機發展被迫中斷、人才流失的教訓。現在看到海測快結束了，就找藉口要把全部預算凍結，一下批評延宕、一下又批評有安全疑慮，根本就是來亂的。

台灣需要八至十六艘潛艦，有了完整的水下艦隊，台灣就不會被封鎖，不會被包圍，還可以反封鎖，伏擊中國的水面艦隊，所以中國的同路人拚命要阻止台灣繼續建造潛艦，讓我們一起站出來支持潛艦國造！

（作者為大學助理教授、軍事專家、台灣安全發展協會發起人）

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