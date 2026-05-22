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社論》台海議題已全面國際化

2026/05/22 05:30

WHA於日前在日內瓦開幕，外交部長林佳龍（左）與衛福部長石崇良（右）同行前往。（資料照）WHA於日前在日內瓦開幕，外交部長林佳龍（左）與衛福部長石崇良（右）同行前往。（資料照）

今年度世界衛生大會於本週在瑞士日內瓦登場，在中國強力阻撓下，台灣仍被排除在外，至今已連續第十年未能參與。然而，我們未曾退縮，反而以更具創意與更堅韌的方式突破困境。會議期間，場內友邦與理念相近的國家透過提案與接力發言持續替台灣發聲；場外則由醫療與公共衛生專家、團體串聯舉辦活動，清楚展現積極貢獻國際社會的專業實力。今年除衛福部長石崇良親自率團，更首次由外交部長林佳龍助陣，「雙部長」並肩作戰，全面提升台灣的國際能見度。尤其近期世界衛生組織（WHO）對伊波拉病毒擴散反應遲緩，形象受損，更凸顯世衛遭中國等威權勢力滲透的隱憂。公共衛生本無國界，任何人都不應被排除，然而世衛卻剝奪台灣兩千三百萬人民的權益。面對此種荒謬與不公，我們更應挺身而出，走向世界，讓國際正視世衛面臨的紅色危機。正如「WHO Cares? Taiwan Cares!」所言，台灣始終堅守責任。

非洲剛果民主共和國爆發罕見型伊波拉疫情，目前尚無有效疫苗與藥物，致死率高達四成，且已擴散至鄰國烏干達。美國國務卿魯比歐直指世衛在疫情確認上明顯反應遲緩。此情況也再度令人回想二〇二〇年初源自中國的武漢肺炎：當時世衛忽視台灣的及時示警，甚至在疫情擴散初期反對各國對中國實施邊境防疫措施。待世衛終於承認情勢嚴峻時，疫情早已全面失控。世衛在關鍵時刻的失職，與其說是專業不足，不如說反映對中國政治影響的屈從。美國於今年元月正式退出世衛，是對其公信力的重大否定。然而，世衛領導層未見深刻反省與改革，疫情處置仍屢有失誤，甚至持續配合打壓台灣。我方於世衛大會場邊舉辦活動時，除有中方人員進行監控，世衛官方還阻擋支持台灣的遊行民眾展示「TAIWAN」字樣。中國的無理壓迫，反讓國際更看見台灣。

類似情形亦出現在外交領域。賴清德總統規劃出訪史瓦帝尼，原本同意專機飛越的模里西斯、塞席爾與馬達加斯加等國，在出發前夕突然拒絕，顯受到中國指令。我方國安團隊迅速應變，先邀請史國副總理搭乘其國王專機來台訪問；在外界普遍認為行程難以成行之際，賴總統改搭史王專機成功突圍訪問史國，並於抵達時迅速成為國際媒體焦點。一趟單純的邦交國訪問，因北京干預封鎖，以及我方靈活應對，峰迴路轉，成為國際高度關注的事件。過程中也清楚揭露中國如何操控他國，將飛航安全工具化以打壓台灣。然而理應維護全球飛航安全的國際民航組織（ICAO）卻袖手旁觀，上演「遇中轉彎」的荒謬行徑，這些聯合國專門機構因紅色勢力日益滲透，其長年累積的國際信任受到質疑，使北京的霸權行徑更加肆無忌憚。

例如，中國在印太地區的挑釁行動持續升高，經常在軍演前夕才對外宣告臨時劃設禁航區，危及飛安；另又未經兩岸協商，逕自設定貼近海峽中線的航線，刻意壓縮台灣空域預警空間。國際民航組織未能糾正此亂象，反而屢屢淪為背書工具。中國口口聲聲要維持世界和平，實際卻不斷擴大灰帶攻勢製造衝突，且顛倒是非。其種種粗暴行徑不僅衝擊台灣，日本與菲律賓等國亦深受其害。當相關國家強化防衛與軍事部署時，卻反被中方指控為挑釁，完全是做賊喊捉賊。面對共同威脅，我們除應持續提升國防能力，也應與民主夥伴緊密合作。島鏈安全不容破口，台海情勢已牽動國際整體局勢。正如賴清德總統於五二〇就職兩週年所強調：「和平來自團結、堅實國力與民主夥伴合作」。這正是民主社會應有的積極作為。

「川習會」之後，美中在台海議題上的交鋒持續升溫。中國領導人習近平妄圖影響美國，要求反對台獨並限縮對台軍售，但包括魯比歐等核心官員一再重申對台政策不變。北京大力操作台灣議題，企圖使美國調整政策，反而使美方順勢將其轉為施壓中國的手段。川普總統表示尚待批准的對台軍售是重要談判籌碼，甚至在一週內兩度公開表示要與台灣領導人賴清德聯繫，這些涉及主權互動的行為，正被美國反向運用為戰略手段。美中持續過招，已使台海議題完全走向國際化，北京欲將台灣內部化、一中化的圖謀，更遙不可及。面對當前局勢，我們無須自亂步調，也不應附和中國敘事或散播疑美論。唯有堅定以實力維持台海和平現狀、守護民主制度，台灣方能累積更堅實的國力，穩健邁向國際舞台。

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