自由廣場》看習近平的犯台提問與川普拒答

◎ 黃清龍

川習會後，美國總統川普在空軍一號上向隨行記者透露，習近平曾當面詢問：若中國武力犯台，美國是否會出手防衛？川普拒絕正面回答，只留下一句極具個人風格的話：「答案只有一個人知道，那就是我。」

這場美中領導人的密室博弈，背後各有深層戰略算計。

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習近平為何提出這個問題？這並非臨時起意，而是北京精密設計的戰略試探。

首先，是探測川普的「孤立主義」與「商人底線」。北京清楚川普不願讓美軍在海外付出代價，也習慣以成本與利益思考國際事務。習近平當面施壓，就是測試川普對台灣這張牌的底價，看他是否會因畏懼戰爭成本而露出底牌。

其次，是向美方形塑新的「戰略穩定」。如《紐約時報》分析，習近平試圖藉此向華府推銷北京敘事，重申「台灣問題是不可碰觸的紅線」，逼美國在接受中國勢力範圍與準備大國衝突之間做選擇，進一步把台灣問題從美中關係的「變數」，壓成美國不願碰觸的「定數」。

第三，是藉機催化台灣內部「疑美論」。只要美方未明確承諾「絕對協防」，北京就能操作「美國終究會放棄台灣」的恐懼，達成心理與認知作戰效果。

至於川普為何拒絕回答？可從兩個層面解讀。

第一，是維持「不可預測性」作為嚇阻工具。川普向來強調談判不能讓對手知道底牌。若回答「會協防」，可能被北京視為美國支持台獨；若回答「不會協防」，則可能被解讀為對中國開綠燈。因此，讓習近平無法判斷美國底線，本身就是川普的戰略。

第二，是最大化「台灣牌」的談判價值。在川普眼中，國際政治本質上就是交易。一旦對台政策說死，台灣牌便失去交換價值。川普甚至坦言，一四〇億美元對台軍售案暫時擱置，因為那是「很好的談判籌碼」。他不願明講，就是希望把台灣、軍售與經貿利益保留在自己手中，作為對北京施壓與交換的工具。

這場對話曝光，顯示美中台已進入高度不確定的「交易時代」。習近平以強硬姿態步步進逼，川普則以「不亮底牌」維持戰略彈性。

對台灣而言，這也是一記警鐘。過去美國的「戰略模糊」主要是為了嚇阻中共，但川普如今的「拒絕回答」，則更帶有將台灣「籌碼化」的色彩。未來台灣恐怕必須付出更多實質利益，包括提高國防預算、半導體合作與縮減對美貿易順差等，才能在川普的利益天平上，換取更具體的安全承諾。

（作者是信民協會創會理事長）

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