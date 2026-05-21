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自由廣場》別讓大腦成為替蔣萬安爭功諉過的CPU

2026/05/21 05:30

◎ 施文儀

日前在臉書看到一位剛滿六十五歲、畢業於台大的韓粉親戚，在做完老人健檢後發文大讚，直呼該政策實在太好，並由衷感謝蔣萬安市長。看到這一幕，不禁失笑。因為，事實上無論是成人或老人健檢，這類健康福利政策多來自中央，預算也在健保總額內，均以預防疾病為導向，早期發現早期治療為目標。我很難相信在健保已實施卅一年的今天，很多知識分子仍不知道這些都是我國衛福部的健保政策。

若真要論及地方首長的角色，只有在市立醫院的行政配合與醫療服務品質方面督導有功。這項行之有年的國家政策，竟被歸功為特定市長的德政，可謂是另類的「CPU（中央處理器）現象」—將好事統籌處理、往自己身上攬功；無法處理的，再推給別人。

這種「好事歸主子、壞事推對手」的現象，在台灣屢見不鮮，且不分藍綠。許多人總陷入一種盲區，以為「高學歷等於客觀理性」。然而心理學早已證實，政治判斷往往不是資訊對錯問題，而是身分認同的選擇。

當一個人在意識形態上「先站隊」，大腦便會自動啟動濾鏡，陷入「確認偏誤」（confirmation bias）與「動機式推理」。此時，大腦這台中央處理器，處理的不再是客觀事實，而是情感投射。受過高等教育的人，有時辯護能力更強，反而更擅長「替立場找理由」，就像最近「安鼠之亂」及沈伯洋旋風引發「安粉」憂慮，才會將老人健檢貼上蔣氏恩賜標記。

台灣要走向成熟的民主社會，亟需喚醒客觀與理性的思辨能力。當我們能跳脫政治激情與偶像崇拜，以實事求是的態度評估公共政策，社會才能建立真正的和諧。下一次，在急著為特定政治人物鼓掌或點讚之前，不妨先讓情緒降溫，看清事物的本質，別讓自己的理智，輕易被政治認同的濾鏡給綁架了。

（作者為退休公務員）

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