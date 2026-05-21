自由廣場》誰授權盧秀燕市長 替台灣決定未來？

◎ 郭索

國民黨籍台中市長盧秀燕在賴總統就職兩週年前夕，公開要求賴清德總統宣布「台灣不獨立」，甚至進一步主張民進黨刪除台獨黨綱。這番言論一出，立刻引發外界質疑，因為盧秀燕究竟代表誰發言？她代表的是國民黨內部親中路線的政治立場，還是全體台中市民？更重要的是，盧是否有資格以地方首長身分，對攸關兩千三百萬人民命運的國家定位問題，逕自下政治指導棋？

事實上，所謂「宣布台灣不獨立」本身就是一種話術陷阱。因為中華民國台灣目前本來就是一個實際存在、擁有完整主權、軍隊、稅收、司法與民主制度的政治實體。台灣人民透過選舉產生總統、立法院與地方政府，與中華人民共和國互不隸屬，早已是國際政治現實。真正不願面對現實的，從來不是台灣人民，而是始終企圖以武力、外交打壓與法律戰吞併台灣的中國共產黨。當中共每天派遣軍機軍艦侵擾台海、對台進行認知作戰與經濟脅迫時，盧秀燕卻要求台灣執政者先對北京低頭，這種邏輯根本是把被威脅者當成加害者。

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更荒謬的是，部分藍營人士總喜歡要求民進黨刪除台獨黨綱，卻從不敢要求中國共產黨放棄「武力統一」。這種單方面要求台灣退讓的論述，本質上就是典型的不對等政治思維。真正應該被提出的問題，恰恰相反：在中國尚未民主化之前，在中國人民沒有真正自由選舉權、沒有新聞自由、沒有司法獨立、沒有地方自治以前，為何台灣要接受統一？一個連地方政府首長都必須聽命於黨中央、甚至必須服從中共中央政治局意志的威權體制，有什麼資格要求台灣民主社會接受其統治？

因此，比起要求台灣「不獨立」，中國國民黨真正該向支持者承諾的，應該是「中共不民主化，台灣不統一」。這才是符合民主價值與現代政治原則的正常立場。任何統一若不是建立在自由、民主、人權與人民自主選擇基礎上，都只是對威權體制的屈服。今天的台灣之所以能夠成為亞洲民主燈塔，正因為人民擁有決定自身未來的權利，而不是由任何政黨主席、地方首長，甚至境外威權政權替人民決定命運。

當盧秀燕選擇在此時向總統喊話時，她或許以為自己是在扮演「和平倡議者」，但實際上，她更像是在向北京遞交政治投名狀。因為真正的和平，從來不是弱者單方面放棄立場，而是建立在彼此尊重與對等基礎之上。台灣人民當然不希望戰爭，但也絕不代表人民願意在威權壓迫下失去民主與自由。這不是台獨或統獨之爭，而是民主與專制之間的根本差異。

（作者是自由評論者）

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