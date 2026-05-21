自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》誰授權盧秀燕市長 替台灣決定未來？

2026/05/21 05:30

◎ 郭索

國民黨籍台中市長盧秀燕在賴總統就職兩週年前夕，公開要求賴清德總統宣布「台灣不獨立」，甚至進一步主張民進黨刪除台獨黨綱。這番言論一出，立刻引發外界質疑，因為盧秀燕究竟代表誰發言？她代表的是國民黨內部親中路線的政治立場，還是全體台中市民？更重要的是，盧是否有資格以地方首長身分，對攸關兩千三百萬人民命運的國家定位問題，逕自下政治指導棋？

事實上，所謂「宣布台灣不獨立」本身就是一種話術陷阱。因為中華民國台灣目前本來就是一個實際存在、擁有完整主權、軍隊、稅收、司法與民主制度的政治實體。台灣人民透過選舉產生總統、立法院與地方政府，與中華人民共和國互不隸屬，早已是國際政治現實。真正不願面對現實的，從來不是台灣人民，而是始終企圖以武力、外交打壓與法律戰吞併台灣的中國共產黨。當中共每天派遣軍機軍艦侵擾台海、對台進行認知作戰與經濟脅迫時，盧秀燕卻要求台灣執政者先對北京低頭，這種邏輯根本是把被威脅者當成加害者。

更荒謬的是，部分藍營人士總喜歡要求民進黨刪除台獨黨綱，卻從不敢要求中國共產黨放棄「武力統一」。這種單方面要求台灣退讓的論述，本質上就是典型的不對等政治思維。真正應該被提出的問題，恰恰相反：在中國尚未民主化之前，在中國人民沒有真正自由選舉權、沒有新聞自由、沒有司法獨立、沒有地方自治以前，為何台灣要接受統一？一個連地方政府首長都必須聽命於黨中央、甚至必須服從中共中央政治局意志的威權體制，有什麼資格要求台灣民主社會接受其統治？

因此，比起要求台灣「不獨立」，中國國民黨真正該向支持者承諾的，應該是「中共不民主化，台灣不統一」。這才是符合民主價值與現代政治原則的正常立場。任何統一若不是建立在自由、民主、人權與人民自主選擇基礎上，都只是對威權體制的屈服。今天的台灣之所以能夠成為亞洲民主燈塔，正因為人民擁有決定自身未來的權利，而不是由任何政黨主席、地方首長，甚至境外威權政權替人民決定命運。

當盧秀燕選擇在此時向總統喊話時，她或許以為自己是在扮演「和平倡議者」，但實際上，她更像是在向北京遞交政治投名狀。因為真正的和平，從來不是弱者單方面放棄立場，而是建立在彼此尊重與對等基礎之上。台灣人民當然不希望戰爭，但也絕不代表人民願意在威權壓迫下失去民主與自由。這不是台獨或統獨之爭，而是民主與專制之間的根本差異。

（作者是自由評論者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書