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自由廣場》少子化不能只靠發紅包 還要多元配套

2026/05/21 05:30

◎ 陳清雲

總統就職兩周年，政府推出「零到十八歲全程支持計畫」，將育嬰假擴大為育兒假、延長適用到六歲，並研議育兒津貼、住宅減稅及產假、陪產假調整，方向值得肯定。少子化已是國安問題，政府願意正面回應民意，代表已看見年輕家庭的壓力。

但少子化不能只靠發紅包。零到十八歲每人每月五千元，確實能減輕家庭負擔；問題是，台灣多數家庭只生一個，甚至不敢生。如果政策沒有差異化，只是平均補助，很難讓原本只想生一胎的夫妻願意再生第二胎、第三胎。

因此，補助應更具戰略性。第一胎提供基本支持，第二胎以上則按比例提高，包括生育補助、育兒津貼、托育補助、租屋或購屋優惠、教育扣除額等，都應加碼。這不是不公平，而是分級支持機制，因為政策目的就在鼓勵願意多生的家庭獲得更多實質支持。

育兒假放寬到六歲前可申請，也是好政策。許多父母不是不想陪孩子，而是房貸壓力、薪資減少與職場負擔所迫。若政府能補貼薪資差額、提供企業職務代理津貼，甚至推動「減工時不減薪」方案，讓父母能早點接孩子、陪伴成長，才是真正友善家庭。

不過，少子化不是單一補助就能解決。年輕人不婚、不生，背後還有房價過高、薪資不足、托育不足、職場不友善、性別分工不平等與教育成本沉重等問題。若政府只給一筆錢，卻未改善生活壓力，年輕人仍會覺得「生了以後都是自己扛」。

更重要的是，社會觀念也必須跟上時代。鼓勵結婚固然重要，但婚姻與生育未必永遠綁在一起。歐美非婚生子比例較高，保障也較完整；台灣既已通過同志婚姻，家庭型態也正在改變，對有生育意願但未必認同傳統婚姻形式者，國家也應思考合理支持。人工生殖法制更應加速完善，在符合國情、倫理監督與兒少權益保障前提下，讓想生的人有更多選擇。

生育、養育、教育，是婚育家庭最沉重的三座山。政府若真要挽救少子化，就必須端出政策牛肉，而非只有口號。讓年輕人想婚、敢生、養得起，環環相扣：工作後有合理所得、成家時有居住支持、生子後有托育照顧、孩子長大後有教育協助。

少子化已無太多時間等待。現在孩子生得愈少，未來就愈缺工、愈缺人才，也愈缺照顧人力。只要有助減輕家庭負擔、提高生育意願，就值得嘗試。少子化若持續惡化，未來不只是幼兒園招生不足，更將造成勞動力萎縮、長照壓力升高與國家競爭力下降。人口負成長不是明天才會發生的危機，而是今天就必須面對的國家警訊。破網要真正補得起來，就不能只發紅包，而要讓人民看見完整配套與長期決心。

（作者是立法院法制局前局長）

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