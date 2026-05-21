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自由廣場》賴政府執政兩週年／當灰色地帶成為日常 重塑台灣迎向風暴的動態韌性

2026/05/21 05:30

◎ 張厚光

賴清德總統就職兩週年的談話，無疑為近日國際新聞熱議的「維持台海現狀」注入了全新詮釋。真正的現狀不是停在原地，和平更非單方面的退讓。在當前地緣政治的驚濤駭浪中，台灣社會必須經歷一場深刻的心態轉型：我們必須從過去「追求不激怒對方的消極和平」，徹底蛻變為「打造讓對方不敢冒進的動態韌性」。

長期以來，台灣內部存在一種鄉愿的論述，認為只要在言語上低調、在政治上模糊，就能換取台海風平浪靜。將現狀凍結在過去的思維，忽略了對岸實力擴張與改變現狀的野心，從未因台灣的順從而停歇。當灰色地帶施壓成為日常，當假訊息與認知作戰滲透進每一次民意起伏，盲目的「不變」，其實就是將掌控未來的遙控器拱手讓人。

賴總統強調台灣必須成為「有實力保護自己」的國家，這絕非挑釁，而是對國際現實最清醒的認知。冷戰時期的拉丁諺語曾說：「欲求和平，必先備戰。」在廿一世紀的今天，這句話的內涵已經擴大。現代的「備戰」不再只是買了多少飛彈、徵召多少士兵，而是整個國家在面對極端壓力時，能維持運作的「韌性」。

這也是為什麼，國防自主、半導體供應鏈安全、資安防護與能源轉型，必須被提升到國家安全的戰略高度。如果台灣的科技實力是全球經濟不可或缺的「矽盾」，那麼台灣社會的心理防線，就是支撐這座盾牌的基石。

如果將台灣比喻為能共同承受風暴的「竹林」，這個意象是極具啟發性。然而，要讓這片竹林在颱風中不被連根拔起，根系之間的交錯連結才是關鍵。今天台灣面對最大的考驗，往往不是外部顯而易見的軍事威脅，而是內部因政治惡鬥、資訊干擾而逐漸被蠶食的社會信任。

當民主制度帶來的多元發聲，常常被惡意扭曲為社會的分裂；當對公共事務的討論，退化為非綠即藍的陣營對立，我們就正在削弱這片竹林的韌性，因此，總統也應努力促進朝野對話與社會團結，才能真正「維持現狀」，讓我們在面對威脅時，內部依然擁有一個不可退讓的底線——那就是對自由民主生活方式的絕對堅持。民主不該是我們的弱點，而該是我們最強大的防線。

五二〇兩週年的時點，是一個反思的契機。台灣人追求的和平，從來不是跪著求來的安寧，而是站著對話的尊嚴。我們不追求衝突，但也絕不畏懼守護家園。

當世界正以AI與綠能高速重塑秩序，台灣的「維持現狀」，必須是一場持續進化的動態工程。我們要讓國際社會看到，台灣之所以重要，不僅因為我們位於民主防線的最前線，更因為我們是一個有能力自我防衛、有韌性適應變局，且願意為全球繁榮做出貢獻的成熟國家。唯有讓台灣具備走向未來的實力，自由與和平的現狀，才有可能在明天繼續存在。

（作者服務於漢翔航空）

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