新聞線上》撲馬市長狂想曲

台北市長參選人沈伯洋20日拜會台北市議會民進黨團，接受媒體聯訪。（記者張嘉明攝）

記者陳杉榮

沈伯洋會當選台北市長嗎？沒當選是不是很可惜？當街坊出現這種議論，代表他就像阿湯哥的「不可能的任務」，正在突破政治結界，逆轉勝並非完全不可能。「撲馬市長狂想曲」已然奏起，沈伯洋就要往前衝，阿扁三十多年前參選首都市長，「台北新故鄉」的概念，蔚為流行，形成風潮，現在「黑熊捍衛台灣，撲馬改變台北」，五分埔出身的撲馬，尋找高手，組成團隊，這場選戰可以打。

阿扁的公子陳致中在五月七日公布的民調顯示，蔣萬安以五成二九的支持度大勝沈伯洋的二成九七，顯示台北市民還不太認識沈伯洋，沈的知名度還不夠。這點可以突破，五月十三日獲得民進黨正式提名後，沈的聲量直線上揚，他邏輯思維敏銳，辯才無礙，沒有包袱，打出城市發展生態系，批判雙城論壇的效益，受到熱議，這是好的起點，如果能強化市政藍圖，將會是阿扁「台北新故鄉」的翻版。

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蔣萬安本屆當選，大環境是「討厭民進黨」，讓他得以在陳時中、黃珊珊的三黨混戰中突圍，他主打年輕帥氣和都會型男形象，對比陳時中的資深年長，顯然有效。這三年多蔣市長並沒有太多市政建樹，在議會舌戰民進黨議員，還是一副「戰鬥藍」蔣立委的模樣；碰到「安鼠之亂」等問題，他會往上推給中央；有關雙城論壇捍衛國格問題，他會反質詢，把問題丟給賴清德總統。可以說除了帥一點之外，很像前市長郝龍斌。

蔣萬安年輕帥氣這點，今年佔不了便宜，辯才無礙方面，也領先不了沈。打「安全牌」最穩當，這也是他父親蔣孝嚴在國民黨執政時代的「老步數」，「多做多錯，少做少錯」，是最穩妥的安全牌。蔣萬安閃躲市政責難，慣於轉移焦點，像是川習會這種攸關中華民國存在事實的重要議題，他不是挺身反共捍衛國家，而是轉頭逼問賴清德，「要刪除台獨黨綱嗎？」藉此鞏固「討厭民進黨」的選民，維繫支持度。

民進黨在台北市有選舉天花板，向來都不高，歷次市長選舉都在三成二到四成四之間，二〇二〇年總統選舉，蔡英文拿下得票率五成三六的八十七萬五千票，創下最高紀錄。沈伯洋能否破解「討厭民進黨」及「討厭大罷免」的氛圍，突破綠營天花板，往五成挺進，是極為嚴酷的考驗。擺脫民進黨中央操縱，快速組織執政影子團隊，主動邀蔣萬安出來辯論，盤整蔣的施政缺失，說服中間選民和年輕族群，讓市民有出門投票的動力，這是當務之急。

說來也是巧合，沈伯洋今年四十三歲，蔣市長四年前當選也是四十三歲，一九九四年第一次台北市長選舉，阿扁也是四十三歲。「撲馬市長狂想曲」，誰說不可以！

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