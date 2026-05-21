社論》從國際戰略角度談「台灣」

台美之間的軍武、半導體供應關係，不純是美國施捨台灣什麼，更不是台灣偷走什麼，而是我們在為美國隊防守前線！（路透資料照）

習近平想改造川普，把「統」從進攻方偽裝成防守方，把「獨」從防守方顛倒為進攻方。川普現場不想談，白宮摘要隻字未提，美國駐中國大使龐德偉補充說：川習會他在場，川普清楚對習近平表明，我們不會改變美國對台灣的政策。台灣則有必要辨明，什麼地方沒變，什麼地方有變，例如「六項保證」，以及，台灣本身是否先改變了，例如朝野對國家安全缺乏共識。

習近平把台灣與美中關係掛鈎，試探川普對攻台的反應。川普沒有當面回答，他後來的發言似乎認為，台灣不宣布法理台獨，維持現狀可以被北京接受而避免戰爭。但，習近平若對事實獨立也無法忍受了，乃至，地緣政治的舊平衡狀態已被打破了，模糊戰略維持得了現狀嗎？習近平可能注意到了，川普這次沒有再說：「如果你對台灣動手，我就會把北京炸個稀巴爛。」因而，川普與習近平，誰想、誰怕戰爭的排列組合，才是關鍵。

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倒是，魯比歐說道：中國其實更希望台灣透過投票或同意方式，成為中國的一部分。因為，若中國試圖透過武力或脅迫改變現狀，那將會是可怕的錯誤，後果不只影響美國，而是整個世界。魯比歐直指要害：中國軍力在過去十年的發展速度前所未見，且其戰略目標恐怕不只是台灣。這意味著什麼？魯比歐嚴肅提醒，中國追求的是全球霸權，它的崛起會不惜以犧牲美國為代價。可以說，作為美國的戰略資產，台灣有事美國不會沒事。

姑且不論台灣民主、繁榮的成功故事。台美之間的軍武、半導體供應關係，不純是美國施捨台灣什麼，更不是台灣偷走什麼，而是我們在為美國隊防守前線！台灣有事就是日本有事、存立危機，第一島鏈有事就是美國印太盟友有事！假使如了北京所願，延遲武裝台灣，乃至中國武力統一根本不必再看美國臉色了，那麼，大家所擔憂的印太地獄景象，將因對中國霸權野心的失算而自我實現。

民主與專制的競爭，長期而言是民主有利的，因為自由所激發的創造力，專制國家趕不上。不過，民主國家若處處牽就北京的敘事，可能會幫北京給台灣穿上緊身衣。跟川普一．〇打過交道，習近平現在似乎更懂得如何「用敵」，在川普二．〇善用他的非典型特性。儘管如此，美國的國安建制，還是相當穩健地在運行，國務院、參眾兩院、智庫依舊主導著國家戰略主軸，令「美國式民主」具有遠見地維護長期國家利益。

這就到了必須一問：川普這位素人總統，跟國安建制之間的距離。川普對台灣之於美國的重要性一無所知嗎？為川普的台灣發言按讚或負評的人，不妨先想一想這個問題。川普關於台灣的發言，一時之間不宜放大或縮小。可以確定的是，他離開中國才開始談台灣，不想讓習近平「共管」，至於所談比歷任總統還多，舊瓶裝進多少新酒，多一點時間可能更清楚，尤其目前他的主題仍在伊朗及選舉，且今年內預計還有三場川習會。

國共想把台灣內政化，但台灣絕非孤島，而是國際戰略地圖上的要害。川普在美中峰會後，立即與高市早苗首相通電話。這就提醒我們，台灣對川普所言所思，不宜關起門來自我感覺。一樣遠在東方，韓、日、菲、澳等國，對於川普傳達的訊息以及後續行動，增加的是信賴或憂慮，也是值得台灣參考的指標。當然，也包括習近平是受到鼓舞或挫折。

川普言下的台獨，支持維持事實台獨現狀，不支持片面宣布法理台獨。同時，反對中國以武力、脅迫片面改變現狀。至於，永遠不支持法理台獨嗎？保持模糊。習近平曾要求支持和平統一，拜登沒有答應，現在川普也沒有講。經過長談整晚，「我想我現在對台灣的了解，大概比對其他任何國家都還要多。」既然願意聆聽北京獨裁者的看法，川普不更應該傾聽台灣民選總統反映民意嗎！

美國對台政策，有個模糊框架：「主權操之於美」、「反對中國武力佔領」、「不支持法理獨立」，並依台海周邊安全情勢，維持動態的「不變」。尤其是，北京破壞現狀之舉層出不窮，在台灣也佈建了協力者，美國豈能以不變應萬變？台灣不是完全被動，但行動必須在主動、制約之間找到平衡點。

值得注意的是，從馬政府到蔡、賴政府，台灣的操作區間，似乎隱然浮現了。他們的對照：「ROC是主權獨立的國家／不獨」、「ROC與PRC互不隸屬／不統」、「以實力確保和平／一中各表確保和平」，其中有分歧也有交集，交集如何作為「現狀」下一個進程的出發點，令人好奇。

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