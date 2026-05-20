自由廣場》﹙鏗鏘集﹚ 五二〇，自由夢，民主花

◎ 李敏勇

一九四九年，中國國民黨挾中華民國潰退來台。一九五〇年代，一些從中國來台的知識份子文化人曾夢想在台灣形塑自由中國，一些台灣本地熱心政治的人士也加入行動。《自由中國》這份雜誌，在雷震號召之下，奉胡適之名，聚集了傅斯年、毛子水、殷海光、傅正……等許多流亡來台中國人，甚至結合台籍李萬居、高玉樹、吳三連、郭雨新等許多台灣人要組織中國民主黨，在擁蔣反共的前提下，追尋在台灣建構中華民國為自由中國。

如果自由中國運動成功，一九四七年的二二八事件也許不會沉冤未雪，但自由中國運動得罪蔣介石、蔣經國的蔣家天下、蔣家黨心態，不只無法阻止蔣介石違法三連任，蔣介石甚至連任五屆總統，留下以「吳三連」、「趙元任」、「趙麗蓮」三位名人詼諧的諷喻。雷震更被以政治犯治罪十年。中華民國成為中國國民黨的禁臠，蔣家的天下。一九六四年，彭明敏師生的台灣人民自救運動是另一波未完成的革命。再來就是一九七〇年代，中華民國被逐出聯合國，外交陷於孤立引發的台灣人民自救運動。一九七九年的美麗島事件之後，寧靜革命形塑了自由台灣。

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如果一九五〇年代的自由中國運動成功，台灣或許在中國國民黨之外另有中國民主黨，政黨政治早已實現，或會因應時局將中華民國妄稱代表中國的迷障解除，務實地轉換成在台灣的國家。中國國民黨也不至於落到今天一個黨主席要去向中國共產黨作出降服之態的下場，還想帶一個已自由化、民主化，仍為中華民國的國家，去向一個不自由、不民主的國家表態輸誠。

這樣的中國國民黨已不適合留在台灣。若還有國家的志氣，應改為台灣國民黨才配得到人民的支持。一些迷戀共產黨中國的黨人就乞求中國讓你們回去吧！台灣應該彰顯《自由中國》的歷史，召喚對自由中國有期待的人們，在自由台灣已形成的這塊土地共同建構台灣的新國家。

總統直選三十年，五二〇這一天，以一首詩紀念雷震（一八九七－一九七九)。在台灣的自由中國未成功，但自由台灣實現了。

在我們的島嶼／你曾夢想自由中國／未實現的夢／

一個時代的印記／白色恐怖的權力羅網／束縛追求民主的心／

知識份子噤聲／烏雲密布的島嶼／你雷聲震動／

黑暗的時代你成為被窒息的名字／光明的時代你成為被頌讚的名字

我們用自由台灣榮耀你／民主花在島嶼新國度編織新歷史

〈自由夢，民主花〉

（作者是詩人）

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