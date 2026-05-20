自由廣場》﹙林保華專欄﹚修昔底德陷阱？習做賊喊捉賊

修昔底德陷阱源自古希臘歷史學家修昔底德對伯羅奔尼撒戰爭的敘述。他認為，這場戰爭之所以不可避免，是因為雅典勢力的崛起，讓希臘既有霸主斯巴達感到威脅進而爆發戰爭。哈佛大學學者葛拉漢．艾利森二〇一二年據此分析近現代歷史的新興崛起國家挑戰既有霸主而發生的戰爭，例如第一、二次世界大戰，就是德國挑戰英國霸權而發生的；他也分析中美關係而廣泛被世人引用。

習近平執政後，當然了解修昔底德陷阱的歷史，卻裝傻問來訪的川普總統，中美有沒有可能避免掉入這個陷阱？似乎是表達他的誠意，希望中美避免一場戰爭。

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之所以說習近平裝傻，是因為目前新崛起的國家就是中國，挑戰美國霸權的是中國，因此能否避免掉入陷阱，爆發戰爭，要問習近平自己。如果要美國避免掉入陷阱，只要美國向中國投降就可以了。如果美國不投降，維持國際現狀，中國為了獲取更大的利益，勢必要發動一場戰爭，把美國打垮。目前中國還沒有足夠的實力打垮美國，但是美國已感受威脅。這個威脅來自中國正擴張勢力，目標針對美國。中國可能因貪圖利益而失去理智，直言不諱要帶領世界。所以習突然來這一問是做賊喊抓賊。

要避免掉入修昔底德陷阱而爆發戰爭，就看中國能否停止以下的行徑。

軍事方面，中國已是全球第二強國。其中海軍艦艇數量已經超越美國。中國是大陸型國家，如此發展海軍為的是什麼？中國船艦不但開進北極圈，還在南海造島，請問全球有幾個國家造島擴張軍事據點？中國航太事業也緊追美國，美國的最新世代軍機，中國都可以馬上跟上，形狀類似；遠程巡弋飛彈，中國也緊追在美之後，只是性能接近、數量不如而已。中國還具備摧毀他國在人造衛星的能力。

中國也成了世界第二大經濟實體。雖然人均收入差美國很多，但在分配方面中國卻藏富於黨而不是藏富於民，所以運用資金的效率遠超西方國家。公平的市場經濟在中國加上「社會主義」後，就成為國家資本主義了。本來中國是世界大市場，如今世界成為中國的更大市場，在國家補貼下，藉「一帶一路」，產品橫掃世界，他國的中小企業紛紛破產或被收購。以前是生產低級產品，現在則包括鋼鐵、太陽能、電動車等先進產品，稀有金屬更是成為施壓他國的武器，紅色供應鏈扼住他國經濟。

中國更利用大批合法、非法移民滲透世界各地，尤其美歐。在當地組織同鄉會配合中國的對外政策，甚至收購土地，興辦企業，參加選舉，賄賂公務員，進入主流社會，損害甚至顛覆該國主權。不分國界的大外宣認知戰與駭客攻擊竊取大量機密更是罄竹難書。

美國是投降還是反擊，關係到全世界，包括美國自己是民主還是獨裁的命運，但也只有美國有這個能力。

（作者林保華為資深時事評論員）

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