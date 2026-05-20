自由廣場》彈劾鬧劇落幕 總預算還要卡多久？

◎ 池明

立法院昨日針對賴清德總統彈劾案進行表決，一如預期未通過。若回歸憲法規定與客觀數字，這是一場徹頭徹尾的政治展演。依據憲法增修條文，彈劾案必須跨越全體立委三分之二，藍白明知在席次上無法達標，卻執意大動干戈。另一方面，攸關國家運作的年度總預算案，至今仍無限期擱置。寧可癱瘓國政、也要強推無效議程，確鑿地證明「假監督、真濫權」的擺爛操作。

總預算陷入僵局，受害最深並不是立委和高官，而是基層民生與台灣的未來。藍白屢屢在媒體前要求保障健保點值朝〇‧九五邁進、痛陳醫護過勞是台灣之恥。然而，政府早已順應民意，在今年度明確編列公務預算，用以支應護理夜班與急重症直接獎勵，並規劃撥補健保財務之際，在野陣營卻蓄意擋住這筆醫護救命錢。

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從急重症護理人員離職潮到偏鄉醫療量能吃緊，藍白將民生福祉當作政治籌碼，讓議場內高喊的憲政正義顯得格外廉價。不僅醫療現場，攸關全國民生與產業命脈的經濟韌性，同樣淪為這場政治秀的祭品。

在台灣半導體與AI產業亟需穩定供電以迎戰全球競爭的當下，強化台灣電網韌性至關重要。怎奈經濟部與台電在今年明確編列專案預算，要針對核心關鍵變電所進行防火防洪的防災補強、並推動中南部沿海配電線路地下化，卻因總預算案卡關，導致強韌電網的工程全面停擺。每次跳電，在野都彷彿撿到槍，暗地裡天天阻撓電網建設的政治盤算，坐實了在野黨寧可犧牲全民用電安全與產業供電穩定，也要捏造「執政無能」的焦慮感。

權力分立與制衡，豈能容忍無底線的體制杯葛？面對不符程序正義與癱瘓憲政的挑釁，執政團隊挺住壓力、拒絕副署、不願成為盲簽的橡皮圖章，這不僅是對國家永續發展的必要防禦，更是守護台灣民主韌性與責任政治。

台灣人民已逐漸看清這場非理性彈劾的惡鬥本質，請支持國會早日讓預算與法案回歸實質審查。別讓政黨私利掏空了台灣面對地緣政治與經濟轉型時的關鍵國力，讓總預算審議回歸正軌，才是國家之幸。

（作者是教師）

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