自由廣場》中共對海外認知戰滲透與台灣僑務戰略─台胞僑民更應團結支持國家路線

◎ 李妍慧

隨著印太戰略格局劇變，國家安全內涵也出現結構性轉變。過去以軍事力量為核心的安全觀，現已逐步擴展至「資訊、制度、輿論與社會認知」等層面；換言之，今日國際博弈不只是軍事與經濟對抗，更是「認知主導權」的競爭。如今台灣面臨的，是中共海外戰略由傳統軍事施壓，逐漸轉向結合「認知戰、統戰滲透與制度性封控」的複合型操作。

中共針對賴清德總統出訪史瓦帝尼百般阻撓與詆毀，就是一例。賴總統原定出訪非洲友邦，卻因部分國家臨時撤回飛航許可，使行程一度受阻，背後顯然涉及中共透過經濟與政治影響力，施壓第三國。從認知戰角度觀察，中共真正目的，在於營造「台灣遭國際孤立」與「外交空間受限」的政治印象，進而削弱海外僑界與台灣民眾對台灣發展的信心。

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更值得注意的是，中共並不僅止於外交打壓，而是同步透過社群媒體、特定評論系統與部分親中網絡，操作疑美、疑日、棄台與台灣無力自保等論述，試圖製造社會心理動搖。中共核心目的，就是要逐步削弱台灣民主社會的凝聚力與信任基礎。

其中，日本更是中共認知操作的重要場域。對台灣而言，日本不僅是民主陣營的重要夥伴，更是第一島鏈安全架構的重要節點；中共現正透過經貿合作、地方交流與學術互動，淡化「台海有事，就是日本有事，就是美日同盟有事」的安全連動概念，降低日本社會對台海風險的警覺；並藉此隱蔽操作，達到長期滲透與外溢效應。

此外，中共也經常藉由文化交流、民間合作與資源配置，建立對部分僑社與地方網絡的影響力；一旦形成依賴關係，即可能在關鍵議題上產生「軟性制約」效果，進一步影響當地社會輿論與政策方向。

所以，當前海外僑界的角色，早已不只是文化交流或情感聯繫，而是國家認知防衛的重要前線；尤其面對認知戰常態化，台灣僑務體系亦須進行戰略轉型。包括強化海外僑界媒體識讀、提升辨識假訊息與統戰敘事的韌性，都非常重要。同時，也要深化民主價值論述，使海外僑胞成為台灣自由民主的重要傳播節點。

回顧歷史，冷戰時期的意識形態競逐，是透過宣傳與政治滲透進行；而今日的認知戰，則是在數位科技與社群媒體加持下的進化版本，其滲透更深、速度更快！而中共真正的戰略目的，在於透過長期改變認知環境，達到「不戰而屈人之兵」之企圖。

在賴總統就職兩週年這一天，海外台胞與僑民更應展現團結意志，唯有支持民主制度、支持國家正常發展路線，並共同抵抗中共的分化與滲透，台灣才能在高度不確定的國際局勢中維持穩定與自主。今日的僑界，不只是海外台灣人的集合，更是民主台灣向國際延伸的重要力量；唯有團結一致，才能共同守護台灣的自由、民主與國家安全。

（作者是僑務委員會副委員長）

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