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自由廣場》賴政府執政兩週年 我們需要一場歷史性的政治運動

2026/05/20 05:30

◎ 王興煥

對於賴清德總統執政兩週年的評價，可以這樣總體描述：

在捍衛主權方面，抗中立場清晰，但台獨運動停滯。

在經濟民生方面，總體數據亮眼，但民生體感焦慮。

在朝野政治方面，衝突對立嚴重，但執政責無旁貸。

對抗中國統戰與確立台灣認同是一體兩面，我們肯定賴總統將中國定義為境外敵對勢力、提升國防預算的戰略清晰，但也期待賴總統帶領台灣共同體揮別中華民國的枷鎖、掙脫認同混亂的困局，朝向正常國家邁進。

受惠於全球科技供應鏈重組與「五大信賴產業」深化，台灣的宏觀經濟持續繁榮成長，但基層社會長期的體感焦慮依然深切，例如高房價、結構性低薪、少子化衝擊、缺工難題，以及數位與淨零雙軸轉型帶來的產業陣痛。如何緩和M型化的階級落差？宏觀經濟的果實如何實質滲透到中產階級與年輕世代？這些必須是賴總統未來經濟政策的核心關懷。

朝小野大固然是既成結構，藍白兩黨聽令於北京也是事實，但國會的衝突、行政權與立法權的對立，不是國家空轉的藉口。我們期待賴總統的執政團隊善用行政權，興利除弊；也期待賴總統在堅持原則的同時，善用「衝突、妥協、進步」的政治藝術，讓台灣在民主的眾聲喧嘩中實質前進。

兩年紛紛擾擾最嚴重的後果不是哪些法案的修訂與廢除，甚至不是國家的治理癱瘓，而是公民社會對政治方向的茫然與政治參與的無力。選舉萬歲總路線必然導致政黨的保守化，喪失帶領政治改革的動力與能力。台灣有九十％的民意拒絕被中國統治，我們需要一場歷史性的、關鍵性的，能回應這九十％關心台灣存亡的社會運動。

回顧二〇〇四年「百萬人牽手護台灣」活動成功團結了本土政黨、社團與公民社會，延續了本土政權；我們呼籲賴總統以清晰、宏大、具體的政治議程，振奮民心、團結民意，作為捍衛台灣主權、深化民主韌性、落實公平正義的底氣，讓台灣社會一掃兩年的積悶與陰霾，重新啟動民主鞏固與國家打造的列車。

（作者是台灣國家聯盟副總召與台灣基進黨主席）

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