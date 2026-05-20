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社論》戰鬥紅 戰鬥藍 內戰狀態

2026/05/20 05:30

鄭麗文們，趙少康們，他們的黃昏大決鬥，爭的是黃昏市場漸稀的人群。（資料照）鄭麗文們，趙少康們，他們的黃昏大決鬥，爭的是黃昏市場漸稀的人群。（資料照）

兩蔣時代，外來權貴雍容華貴，低端外省人低吟「酒矸倘賣無」，後者很想返鄉探親，卻被前者的反共敘事壓得喘不過氣。一九八八年，後蔣時代揭幕，老兵返鄉探親運動，結盟對象竟是民進黨！然而，李登輝與外省權貴之爭，主流與非主流之爭，刺激了外來族群的集體情緒。一九九四年，台北市長選舉，延續一九九二年立委選舉激情，藍黃綠三腳督，族群動員成為選舉基調，不同部落的血脈都賁張了。結果，選舉結束，留下更不可解的恩怨。趙少康，政治語言魔術師，一生的吃飯傢伙。時隔卅年，「一婦當關」不信邪，戰鬥紅出征戰鬥藍。

趙少康跟他的時代，堪稱美麗的錯誤，你有你的，我有我的，方向。像他那樣的國民黨精英，很早便由組織重點栽培，接班梯隊論資排輩，留學美英頂尖大學，歸國不必從基層幹起，搭乘直升機空降總統府、行政院、中央黨部，光鮮的青年才俊、傲人的國際觀、新聞媒體的寵兒。而他們當時的反對運動對手，還在一代傳一代「被美麗島」的家庭悲劇。民主化之後，他們翻頁得面不改色，自稱李登輝獨裁、民進黨暴力的無辜受害者。他們的同溫層，沒有更好的論述，也就一路相隨下去。於是，趙少康們也就被自己捆綁，徒有高人一等的靈光腦筋，卻帶領支持者衝入死巷。鄭麗文們，趙少康們，他們的黃昏大決鬥，爭的是黃昏市場漸稀的人群。

對於鄭麗文這一類政治新品種，趙少康應該是相當不屑的。由綠轉藍，由藍轉紅，柯文哲也是同類的變色龍。不論是工於心計，還是缺乏中心信念，這樣的變色龍，從天天天藍的趙少康看來，皆屬機會主義者的角色，不像他死守政治光譜的特定部位。那種變色龍，從獨變到統，由統變到被統，未曾有過合理解釋，以及不變的價值堅持。而支持者或反對者，至少見證趙少康比較具有一貫性。新國民黨連線，新黨，戰鬥藍，支持他的人沒有支持錯，反對他的人也沒有反對錯。鄭麗文的地圖砲真的打錯了，趙少康沒那麼好打，至少不像她那麼好打。馬英九也有不惜一戰的任性，只是戰鬥力未達戰鬥藍的程度。馬當總統連王院長也鬥不過，鄭麗文當然是沒在怕的。相對於馬、趙，她有紅色底氣，藍色早已過時，黨中央的今上，可是總書記！

軍購案之亂，二〇二六年提名之亂，是不幸也是幸。國民黨，幾派人馬，殺成一團。鄭麗文，黨中央，擋軍購，唯總書記馬首是瞻。趙少康，朱立倫，韓國瑜，盧秀燕，侯友宜，江啟臣，無論主張幾千億，都不符北京的聖旨。這件事，影響深遠，不是幾個千億的差距，而是黨內要角重新定義國民黨為何而戰、為誰而戰？從而，也終將要重新定義何為中華民國、何為台灣獨立？至於地方選舉，鄭麗文的第一仗，山頭、派系、家族各擁地盤，黨中央不能以德（胡蘿蔔加棒子）服人，誰怕誰！

於是，歷史繞了一大圈，會不會即將再出現一個和解時刻，如同一九九〇年前後，國民黨某派發現，最靠近自己光譜的是民進黨，而不是對岸中共及同黨異類，反而，一度以為是敵人的綠營是盟友，一度以為是盟友的紅營是敵人。現在聽來，那似乎是不可及的神話。可是，將近四十年前，這個神話早曾在人間實現。當時，本土藍結合台灣綠，揭開寧靜革命的序幕，奠定民主台灣此後的主旋律，壓得現在的戰鬥紅、戰鬥藍難脫逆勢。

然而，北京因素長驅直入，也為台灣政局帶來新變數。去年主席選舉，戰鬥藍指控中共介入，但戰鬥紅如願當選，趙少康事後也無可奈何。軍購案之亂，鄭麗文不得不妥協。年底地方選舉，非鄭陣營等著看笑話。戰鬥紅力守總書記下達的防獨戰線，側翼助攻北京在川習會得分，應可被記嘉獎一次。戰鬥紅、戰鬥藍、親中派、親美派的角力，一時之間，恐難善了。

本土藍，隨著二〇〇〇年李登輝被掃地出門，幾乎千山鳥飛絕了。留下的是散佈的地方黑金，大體維持遵循聽令黨中央，換取地方政經利益的扈從模式。不過，選舉終是他們把持既得利益不變的途徑，所以對民意的感知必須保持警覺。趙少康們，鄭麗文們，相對於台灣主流民意，都是非主流。真的有點可笑，他們竟然樂在非主流相爭卻不爭取主流，輸贏又怎樣？這樣的戲碼，非得戲中人醒悟，中華民國藍與台灣綠對中共皆為敵人，只有主要、次要之別，兩者策略結盟通力合作，保住中華民國與台灣，才有後話可說。

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