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社論》因應川習會後新形勢

2026/05/19 05:30

川習會落幕，國際媒體普遍認為成果不彰。（路透資料照）川習會落幕，國際媒體普遍認為成果不彰。（路透資料照）

美中元首川習會落幕，連日各方解讀，議論紛紛。兩國的民主與威權體制殊異，互動各有盤算，會後並無發布聯合公報，外界研判不易，言人人殊。所謂台灣議題被列為重點之一，且攸關印太地區安定，川習會就此的結論，廣受國人關注。

大體言之，川普此行，浩浩蕩蕩，但國際媒體普遍認為成果不彰，兩國經貿分歧、終止伊朗戰爭兩大議題都未有美方預期的進展；中國亟欲推進的台灣議題，美方也淡然處之，無以接受其改變現狀圖謀。

川習會一開始，習近平即拿台灣議題大作文章，「十分危險」、「處理不好就會碰撞衝突」等話出籠，還詢及中國若攻打台灣，美國是否會出手，旨在對川普認知作戰；但因系出台灣為其「核心利益」的老調重彈，川普都以「我不談這些事」回應。

把當前台海緊張局勢歸咎台灣，是中國「強盜哲學」的具體而微。眾所周知，台灣一向愛好和平，與鄰為善；近年以軍機軍艦侵擾、滲透顛覆、認知作戰每天對付台灣的，就是中國。台海情勢不安肇因如此，北京當局猶以「麻煩製造者」、「台海和平破壞者」為台灣貼標籤；做賊喊抓賊，莫此為甚。前美國在台協會理事主席卜睿哲有中肯之言︰客觀而言，是中國自身的行為造成其宣稱反對的不穩定局勢。中國耀武揚威，不僅在台海行徑張狂，東海亦然，日本高市政府因而回應，尋求安保正常化卻遭指為「新型軍國主義」。

另一方面，「打一仗、推動台灣獨立」，也是假議題。按中國定義，追求建立台灣共和國是台獨，維護中華民國也是台獨。台灣尋求「以實力謀和平」，是惡鄰脅迫下的積極作為；企圖以併吞改變現狀的，是中國，絕非台灣；我國立場有如賴清德總統所闡明，捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題；台獨真實意涵，指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「互不隸屬」兩個內容。川普、國務卿魯比歐、眾議院議長強生，近日不約而同，都明確強調維持現狀，對台灣政策不變。

川普中國行，成果不如預期，有如國際媒體現場觀察︰在公開的熱情表象下，雙方關係既充滿客套奉承，也充斥不信任與對抗。期盼中國協助結束伊朗戰爭，不切實際︰中國高度依賴伊朗石油供應，去年購買伊朗出口原油的八成，占中國海運原油進口十四％。由於能源有求於伊朗，中國在伊朗議題頂多口惠而實不至，幫不上大忙。

至於美中經貿紛爭，雙方同意設立貿易及投資兩個理事會，處理後續事宜。川普最在意的中方採購，波音或可獲取兩百架飛機訂單，今後三年中方承諾每年購買一百七十億美元美國大豆、牛肉等農產品；至於懸而未決的稀土出口限制，未有實質進展。此外，隨行的一大票企業鉅子能爭取多少訂單，國際媒體也打了問號。中國近年致力科技產業自主，改善遭美歐「卡脖子」問題；輝達亟欲販售的H200 GPU未有結果，黃仁勳似乎白跑一趟。回顧以往，重點不在中國對外答應什麼，而是後來實際做了多少︰從早年西藏的十七項和平協議、香港一國兩制、加入世貿組織承諾、歷來美中經貿協議…，背信毀約的劣跡斑斑可考；對川習會所達成的協議，也應做如是觀。

相形之下，川普中國行的場外新聞，或更可看出兩國間的爾虞我詐。據報導，川普行前預留遺囑給副總統范斯，以備萬一出事的應急；隨行幕僚、記者在北京禁用私人手機；返美前把拋棄式手機、中方提供物品一概丟棄垃圾桶，不得上空軍一號；還有媒體指川普整個行程食物自備，宴會端酒也由特勤人員代勞。中方鬧出許多笑話，先是把原遭其制裁的國務卿盧比歐改姓魯，阿Q十足；魯比歐與習握手後轉身對川普眨眼，被戲稱「眨眼外交」。照片顯示，習近平的鞋後跟、座墊都做了手腳，使其彷彿與川普一般高；外長王毅在迎賓式背對川習，遭習「大管家」蔡奇糾正；諸多洋相為中國網民提供笑料，《紐約時報》稱之為「在荒誕和殘酷中尋找幽默」。

川習會落幕，沒有台灣若干政媒所斷言的「第四公報」，亦無鄭麗文之流倡議的美國「反對台獨」。不過，這幫人與中國同一鼻孔出氣，恐嚇台灣，挫折民心士氣的伎倆不罷手，阻撓「以實力謀和平」的動作持續。川普宣稱對我軍售為談判籌碼固應關注，但美國國會等政界及民間對台灣有強大支持力量，必將使總統做出妥善決定。台灣最大問題，仍出在錯亂敵我關係的內部政媒勢力，有待台灣人挺身制止。

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