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自由廣場》叛逆孫安佐 亞洲家庭與美國價值的終極碰撞

2026/05/19 05:30

◎ 張經偉

斗膽一言：孫安佐並非敗家子，而是典型的美式叛逆青年。他顯得「敗家」係因孫鵬、狄鶯夫婦並非美式家長，甚至有點黨國式（無貶義，演藝圈本就頗具國民黨淵源）。安佐每次惹事，可能會對鏡頭呼喊《咒術迴戰》的台詞，卻不曾喊過「爸媽救我」，而是孫鵬、狄鶯主動來救。

年少輕狂的美國童星可不少，惟其闖禍後得不到「狄鶯救子」，只能好自為之。痛改前非者如小賈斯汀，一蹶不振者如小甜甜布蘭妮。此為美國人常說的「freedom is not free」，你有自由選擇你的人生，但若選擇錯誤也就後果自負，沒有人（包括爸媽）必須替你買單。

「亞洲家長」在美國已是一種迷因素材。但事實上，因為個人抉擇、而非聽命爸媽的亞裔成功人士，亦不罕見：清崎徹（羅伯特‧清崎）是崛起模式近似川普的企業家，兩人亦合著理財書籍；井上建（丹尼爾‧井上）從軍伍到政壇；青木廣彰（洛基‧青木）引入鐵板燒，美國人於此首次獲得「料理結合雜耍」的感官盛宴；鬼塚承次（埃利森‧鬼塚）甚至是個太空人，極不像亞洲家長的望子成龍…我怎麼都舉例日裔美國人？

二戰期間，美國可是有「日裔集中營」！你的「集體」縱使受過詛咒，你也依然是一個「個體」，憑藉自身的抉擇、努力不懈、選擇有誤就自行修正…一樣有機會成為美國英雄。

紅、藍二三代，常常「反美是工作，赴美是生活」：意識型態上高唱大中華思想，生活上卻飛去美國各種享受。這般「兩邊都要、也兩邊都不要」的騎牆，本身就是在玩火：「直升機家長」與他們「赴美玩很大」的子女，早晚相互碰撞、引爆。不必等到美中開戰、「華裔集中營」出現，中美騎牆派身上皆已有名為「安佐」的不定時炸彈。

（作者是中學歷史教師）

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