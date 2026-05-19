自由廣場》（北社評論）美中對抗轉向金融戰 台灣更需強化民主供應鏈

◎ 王國臣

川習會後，外界普遍以為美中關係出現緩和跡象，甚至把領袖之間的握手、合影與企業隨行，解讀成兩國可能重新走向合作。然而，這樣的判斷過於樂觀，也停留在表面。多年累積的不信任，不會因為一場會面就消失。事實上，美中經貿談判並未隨川習會同步展開，而是延續在第三地的短暫磋商，過程低調，時間有限，甚至沒有公開記者會。這些細節已經說明，美中並非真正重建互信，而是在高度戒備下繼續處理舊問題。這不是和談，而是美國重新盤點中國風險，要求履行承諾，並降低對中國依賴的策略行動。

美國帶領企業家赴中，表面上像是尋求商機，實際上更像是回頭清理過去留下的問題。許多外商在中國市場都曾遭遇政策翻臉、監管打壓與人治風險。從美光、高盛、特斯拉，到波音、高通、輝達，都看得出北京對外商的態度反覆不定。當中國需要外資時，就高喊開放、歡迎合作；一旦管制需求凌駕經濟理性，限制、調查、否決甚至制裁便可能接踵而來。因此，這些企業隨行，並不是對中國重新投下信任票，而是要處理損失、降低風險、重新劃清界線。美國對中策略已經不再是單純追求新合作，而是轉向防範、補償與減少依賴。

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關稅調降不能被包裝成美中衝突降溫。雙方互相調降涉及三百億美元規模的非敏感商品關稅，看似進展，實際上可能只是把既有豁免重新整理後對外宣示，營造關係改善的政治氣氛。真正的結構性矛盾並未解除，科技戰、晶片與關鍵礦物管制仍在持續，供應鏈重組反而加速。更重要的是，美中對抗正從貿易戰延伸到金融戰與貨幣戰，未來衝突恐更深、更廣。

對台灣而言，這是必須正視的國家戰略現實。美中表面接觸不代表真正和解，採購協議也不代表台灣可以放鬆警覺。台灣在民主供應鏈、高科技產業與國際經濟安全中，已經具有不可忽視的關鍵位置。政府近年推動台美合作、強化半導體韌性、參與民主國家的科技與供應鏈聯盟，方向正確且必要。面對中國以市場、金融與政治手段交錯施壓，台灣不能被「和緩」假象誤導，更不能自亂陣腳。唯有堅定支持政府站穩國家安全、經濟安全與民主安全的戰略路線，台灣才能在變動局勢中守住主權，走向更有信心與韌性的未來。

（作者是台灣北社經濟論壇諮詢委員、中華經濟研究院第一研究所副研究員）

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