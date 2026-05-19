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自由廣場》淡江大橋通車 淡海醫學中心應即刻落地

2026/05/19 05:30

◎ 施亮州

淡江大橋十二日正式通車。當各級官員沉浸在「最美夕陽地標」、「帶動國旅熱潮」的膚淺掌聲中時，廿萬淡水住民心中只有一句冰冷的詰問：「通車了，然後咧？」交通建設本是一切開發的基礎，沒什麼好邀功的。然而大橋通車後，真正考驗政府的則是「生命安全」的底線。面對可能湧入的移居人口，呼籲政府，生命是不會等人的，醫學中心必須即刻落地，不能坐在公文堆裡枯等後續開發程序。

目前淡海新市鎮的悲哀，就在於它被困在內政部國土署與新北市政府的權責泥淖中。官員們遵循著陳舊的區段徵收時程，堅持要等二期整體開發完成，才要來配置大型醫療資源。這種互踢皮球、墨守成規的本位主義，是對廿萬住民生存權的怠慢。

先回顧一下，北台灣最成功的重劃區開發「林口特區」，四十年前正因「林口長庚醫院」的先行，率先穩住住民的生命安全感，才長出了後續高階人才移居與商業帶狀繁榮的成功基因。淡海要成功複製，就必須下定「醫療先行」的決心。

一個及格的重劃區開發，必須滿足生態、生存、生活、生產的四生和合共生環境。淡海擁有世界級的生態美景，淡江大橋通車也象徵交通建設的到位，但目前卻嚴重失衡，這裡有觀光客前來尋找的生活休閒，卻缺乏最迫切的生存保障。

通車初期八里端與關渡銜接路段的嚴重壅塞，已經拉響了救護警報。當重症患者只能卡在八里車陣中與死神賽跑，這座跨海大橋再壯麗，也只是一條通往「救護真空」的華麗裝飾。行政院必須展現國安級的高度，下達斷然指令，將醫學中心用地與牛步的新市鎮二期一區開發程序脫鉤，優先選址並立刻實施。

唯有醫療先行，淡海的商業活動才能擺脫目前僅限於淡水中山北路一隅的點狀分布。醫學中心落地，將點燃二期一區科學城的引信，吸引醫護人口、生技產業及高階商務需求進駐，達成生產與生活的完美共生。若官員的視野只持續狹隘地局限在觀光發展，那不僅是敷衍民意，更是對國家長遠都市規劃的失職。

夕陽西下，淡江大橋的斜張線條在海面上勾勒出宏偉的身影，但這份美麗不應反襯出行政體系的冷酷與平庸。最後，希望內政部與地方政府別再互踢皮球，收起膚淺的觀光宣傳，讓醫學中心即刻動工。別讓淡海人的生存權，消磨在長期的等待裡。唯有醫療盡快落地，淡海才有未來！

（作者是文化大學建築與都市設計研究所碩士、媒體觀察者）

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