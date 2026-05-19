自由廣場》從習近平的山炮坐姿談起

◎ 木鐸

目前定居美國紐約的李敖的女兒李文，近日透過臉書發文，犀利點評美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」。李文點出，習近平在正式會談落坐時，竟未解開西裝外套的鈕扣，硬撐的布料讓他瞬間從「習大大」變成「肚大大」。她直言此舉嚴重違反基本紳士禮儀，更狂酸身為大國最高領導人，身邊竟然沒人教導國際禮儀。

李文的評論呼應了中國東北順口溜：「山炮進城，腰纏麻繩；看場電影，不知啥名；喝瓶汽水，不知退瓶；沒有廁所，旮旯（注音：ㄍㄚㄌㄚˊ，中國東北方言，意指狹窄、偏僻或不受注意的角落）也行；挨頓胖揍，不知哪疼」的敘事。這則順口溜在嘲弄山村裡的大爺一身「自以為是的盛裝打扮」怎奈見識淺短，舉止粗野，而鬧出的笑話。

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中共毛澤東這一代開國元老歷經兩萬五千里長征在深山老林逃難生活的磨難，養成了隨地吐痰，隨地大小便，上完大小便不洗手的習慣。建政後，雖居廟堂之上，仍無法跳脫舉止粗野的習慣陷阱，積非成是，遂成中國特色文化。

習近平落坐時不知解開西裝鈕扣，正是其舉止粗野的習慣陷阱的自然流露。中國雖然有禮儀之邦的稱號，但其國民仍無法跳脫習慣陷阱的粗野的行事風格，經常令人傻眼，也讓與其交流往來的對手吃足苦頭。某次，時任天津人大常委的友人邀我到其經營的藥廠參觀，走在綠草如茵的廠區，這位常委突然咳呸一聲，一口痰吐在地上，然後用腳摩擦兩下繼續帶我朝生產的工廠走，我心裡嘀咕，他的藥廠的藥能吃嗎？但這就是中國，他們自己渾然不知。真是野蠻了，這個國。

（作者經商）

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