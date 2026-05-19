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自由廣場》在「中華民國台灣」之中長大的我們

2026/05/19 05:30

◎ 劉哲廷

當賴清德總統說出「捍衛中華民國現狀沒有台獨問題」時，許多人立刻進入熟悉的政治攻防：有人指責他「偷渡台獨」，有人質疑民進黨是否改變立場。但對許多台灣人而言，這句話真正重要的地方，在於它說出了長年存在的生活事實。

很多人其實不是在「中華民國」與「台灣」之間二選一長大的。我們是在護照寫著中華民國、棒球賽高喊台灣、出國被稱作「台灣人」的現實裡長大的。我們會在國慶日看煙火，也會在世界地圖前解釋自己的國家。我們的認同從來不是教科書式的單選題，而是在生活經驗中自然形成的共同記憶。

這也是為何，賴清德的說法之所以引發共鳴，不只是外交修辭，更反映出台灣社會的成熟。長久以來，台灣政治經常被簡化成兩種極端：有人認為提到中華民國就是退讓，有人認為強調台灣主體就是激進獨立。但真正的台灣社會，從來不是非黑即白。

一九九九年的台灣前途決議文之所以重要，正因為它提供了一種更貼近現實的政治語言：台灣已經是一個主權獨立國家，目前國號叫中華民國。這不是幻想未來某天建國，而是承認這塊土地上的人民，早已透過民主制度、選舉、司法、軍隊與邊境管理，形成一個實質存在的政治共同體。換句話說，今天台灣最大的課題，已不是「我們是否存在」，而是「我們如何繼續存在」。

在國際局勢劇烈震盪的此刻，川普與習近平會面，當然會讓人憂慮。但民主政府最重要的責任，不是喊口號，而是穩定向世界說明：台灣不是麻煩製造者，真正改變現狀的力量，來自中國持續升高的軍事與政治壓迫。

從軍機擾台到灰色地帶衝突，北京始終試圖把台灣的存在定義成問題。但對台灣人而言，我們最大的願望其實很樸素：自由投票、自由說話、自由決定自己的未來。

真正成熟的國家認同，不是要求所有人說同一句話，而是即使彼此不同，仍願意守護同一塊土地。當在野黨提出凍結海鯤號後續預算時，社會當然可以監督軍備、討論成本與效益。但台灣人也必須理解，國防從來不是抽象概念，而是當世界局勢改變時，我們是否仍保有選擇自己生活方式的能力。熱愛台灣與認同中華民國，未必彼此衝突；守護民主生活，也不需要先否定彼此的認同。

（作者是詩人，自由工作者）

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