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自由廣場》川習會後／務實的獨立不是高喊 而是默默變強

2026/05/19 05:30

◎ 林逸民

「川習會」前許多親中媒體鼓吹「賣台」論甚囂塵上，會後一度通通閉嘴了，然而，當川普提及對台軍售作為談判籌碼，賣台論者又全都活了過來，大肆聲稱川普打破「六個保證」。川普受訪時稱「不希望有人覺得有美國支持就要走向獨立」更被大做文章。

為此，賴清德總統特別闡明：川普支持捍衛現狀，現狀就是中國沒有也無法統治台灣，捍衛現狀並沒有川普所言「不希望」走向的獨立問題。

國民黨人立即以台獨黨綱對賴總統多加譏刺，甚至有部分獨派朋友也不認同賴總統的說法。其實，賴清德總統自詡「務實的台獨工作者」，何謂務實的台獨工作？此次正是最佳展現。

川普身為談判大師，擅長「買空賣空」，台灣的軍購，一方面在國內在野黨不斷無理阻撓、拖延下，時程本來就已經受到影響，另一方面川普推動提升美國本身軍事工業產能才剛開始，產能真正打開需要一段時間，歐洲國家因應俄烏戰爭、中東國家因應伊朗戰爭，都急著要買武器，美國本身也需要補充消耗，供不應求需要一些時間才會緩和。

既然本來時程就會拖延，憑空拿來當談判籌碼，塞習近平的嘴，做無本生意。等到產能瓶頸解除，一口氣又都軍售來台，習近平只能啞巴吃黃連。觀察川普過去的行動方式，這是最合理的預測。

美國與台灣的利益當然不會完全相同，美國是以台灣作為牽制中國的要塞，台灣則是追求成為正常國家。美國絕不會允許中國染指台灣、突破第一島鏈；但是站在美國的立場，當然也不接受被台灣拖進戰爭。

台灣必須最大化與美國的共同利益，向美國證明台灣會積極捍衛自身不被中國侵略；也要最小化與美國的矛盾，不能試圖只靠情緒勒索，要求美國無條件支持台灣主權獨立。

務實的獨立就是：默默地富國強兵，不是拿出來說，直到強化自身到具備強大軍事情報外交能力，能為美國的區域戰略做出貢獻，就能交換美國支持我們的目標。

過去，美國曾經七十年不承認以色列首都是耶路撒冷，但在川普第一任期，以色列各方面幫助美國中東戰略，川普實質承認耶路撒冷為以色列首都。台灣要追求國家正常化的做法也相同。

我們厭倦「中華民國」的空殼，終有一天要除去，但面對國際局勢，任重道遠，賴總統不畏一時的抹黑譏刺，堅忍不拔、只做不說，以國家興亡為優先，而不是只經營個人形象，實在是這個關鍵時刻最適合的領袖，台灣人民也要多給這樣務實工作的總統鼓勵與支持。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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