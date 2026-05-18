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自由廣場》帶給圖博浩劫的「和平協議」

2026/05/18 05:30

◎ 周美里

一九五一年五月廿三日中國共產黨和圖博（西藏）簽下所謂的「十七點和平協議」，至今七十五年。所謂的「十七點和平協議」簡而言之就是最早的「一國兩制」。此協議，中共承諾圖博享有自治，政治制度、達賴喇嘛地位不變等。圖博則將外交事務及軍隊由中央接手。

當時達賴喇嘛政府談判代表在北京被迫簽署，甚至連協議上代表圖博政府的大印，也是北京自己刻的。這個在脅迫下簽署的「和平協議」，不但沒有帶來和平，而是中共親手撕毀。協議簽署後，解放軍從藏東持續推進，推動土地改革、壓迫寺院僧人沒收財產，引發大規模的抗爭，最終導致達賴喇嘛逃亡印度。

十七點和平協議從一九五一年簽署到一九五九年達賴喇嘛逃亡印度，正式宣佈破滅，近在眼前的香港，一國兩制的承諾廿年就破產。希特勒在「慕尼黑協議」簽署不到一年就併吞捷克、入侵波蘭。一九三九年蘇聯和芬蘭簽署和平協議，二年後戰爭再爆發。一九七三年「巴黎和平協議」二年後，西貢淪陷南越亡國。二〇一四年「明斯克協議」並沒有阻止俄國對烏克蘭的野心，烏俄戰爭從二〇二二年打到現在。

這些和平協議失敗最主要的原因不外：雙方實力不對等，甚至有一方讓渡了主權，圖博就是明例，原本享有獨立主權，擁有自己的軍隊、外交的圖博政府，因為沒有實力捍衛，「和平協議」淪為一廂情願的薄紙，無法遏阻侵略的野心，也無法保護希望和平的弱者。

雷根總統曾說：軟弱只會招來侵略（Weakness only invites aggression）。數十年來，台海能維持「和平」局面，靠的不是中共對台灣的「仁慈」，而且台灣有能力捍衛自己。如今，台灣的國防優勢正在消失中，內部卻有人一再阻擾軍購案，企圖削弱台灣國防力量，鼓吹一張薄紙就能獲得和平，圖博民族的浩劫不正是我們最好的歷史借鏡？！

（作者為台灣圖博之友會會長）

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