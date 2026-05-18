自由廣場》胡，怎麼說）妖風大—鄭麗文謊造川普話，尹乃菁鬼扯追蹤器

◎ 胡文輝

中國國民黨從黨魁鄭麗文到發言人尹乃菁，出口就造「謊」、出口就誣「賴」！若不造「謊」、誣「賴」，這個黨還剩什麼？歷史灰燼吧！

鄭麗文真敢謊，連川普的話都造謊。美國總統川普訪問中國之前，十一日他在白宮記者會上明明講的是︰美國有合適的總統領導，烏克蘭跟台灣就都不會有衝突，這是典型川普式吹擂語法，川習會後，鄭麗文十五日卻硬把川普沒說的話硬塞入川普嘴巴，謊稱川普說︰「台灣若有一個合適的總統，兩岸就不會有戰爭」。

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鄭麗文齜牙裂嘴撒大謊，扭曲變造子虛烏有的川普批判賴清德不適任，並藉川習會新聞熱點出手炒作，誣「賴」兼「疑美」，一石兩鳥，夠狠、夠毒！為配合中國打擊賴總統，鄭麗文帶領該黨大肆造謊傳播，這個黨魁實在太反常，反常即為「妖」，以謊為常業，這個黨變成妖氣森森！

再看「川普警告台獨」說，獲習近平「賞見」後，鄭麗文如接了習皇聖旨，加毒加狠反台獨，還意圖要川普配合習近平反台獨，未獲川普回應，中共方面就把川習會後川普受訪時的一段話加料炮製變造為「川普警告台獨」說，發動對台認知戰，由中共在台協力者赤藍白黨媒學網擴大操作，假造川普警告台獨，實則重擊台灣。

川普原話是「go independent（宣布台獨）」，但只要深入了解台灣及執政的民進黨，普遍認知現狀已是獨立，現在及可預見未來都沒有宣布台獨的任何必要及可能。「宣布台獨」則被視為「超核彈級政治反擊武器」，只有台灣被逼到生死存亡交關才會考慮祭出。赤藍白砍軍購、毀國防、迫台灣，如此心狠手辣，莫非要逼死台灣！

再看國民黨日前吹的一股反常妖風，鄭麗文的副主席兼秘書長李乾龍座車上發現「疑似追蹤器」，那時鄭、李等正準備訪問中國，鄭的發言人尹乃菁就無端指控賴清德總統搞政治偵防、監視政敵，還張牙舞爪引「水門案」狠嗆賴總統，威脅卸任後將天天去法院報到，還加碼爆料收到恐嚇信云云。

新北檢介入調查，檢方傳喚當事人李乾龍、尹乃菁，李乾龍面對記者訊問追蹤器誰裝的？他答︰「我太太裝的」隨即落跑，恐嚇信也變成「善意提醒信」。尹乃菁鬼扯「賴清德水門案」變成「李乾龍太太追蹤老公」，大耍妖風誣「賴」，連連大翻車，卻拒不道歉，還反怪民進黨沒幽默感…。

有這樣的黨魁、副黨魁、發言人，這個黨真是妖風很大、妖氣森森！

（作者為資深媒體人）

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