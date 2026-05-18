自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》胡，怎麼說）妖風大—鄭麗文謊造川普話，尹乃菁鬼扯追蹤器

2026/05/18 05:30

◎ 胡文輝

中國國民黨從黨魁鄭麗文到發言人尹乃菁，出口就造「謊」、出口就誣「賴」！若不造「謊」、誣「賴」，這個黨還剩什麼？歷史灰燼吧！

鄭麗文真敢謊，連川普的話都造謊。美國總統川普訪問中國之前，十一日他在白宮記者會上明明講的是︰美國有合適的總統領導，烏克蘭跟台灣就都不會有衝突，這是典型川普式吹擂語法，川習會後，鄭麗文十五日卻硬把川普沒說的話硬塞入川普嘴巴，謊稱川普說︰「台灣若有一個合適的總統，兩岸就不會有戰爭」。

鄭麗文齜牙裂嘴撒大謊，扭曲變造子虛烏有的川普批判賴清德不適任，並藉川習會新聞熱點出手炒作，誣「賴」兼「疑美」，一石兩鳥，夠狠、夠毒！為配合中國打擊賴總統，鄭麗文帶領該黨大肆造謊傳播，這個黨魁實在太反常，反常即為「妖」，以謊為常業，這個黨變成妖氣森森！

再看「川普警告台獨」說，獲習近平「賞見」後，鄭麗文如接了習皇聖旨，加毒加狠反台獨，還意圖要川普配合習近平反台獨，未獲川普回應，中共方面就把川習會後川普受訪時的一段話加料炮製變造為「川普警告台獨」說，發動對台認知戰，由中共在台協力者赤藍白黨媒學網擴大操作，假造川普警告台獨，實則重擊台灣。

川普原話是「go independent（宣布台獨）」，但只要深入了解台灣及執政的民進黨，普遍認知現狀已是獨立，現在及可預見未來都沒有宣布台獨的任何必要及可能。「宣布台獨」則被視為「超核彈級政治反擊武器」，只有台灣被逼到生死存亡交關才會考慮祭出。赤藍白砍軍購、毀國防、迫台灣，如此心狠手辣，莫非要逼死台灣！

再看國民黨日前吹的一股反常妖風，鄭麗文的副主席兼秘書長李乾龍座車上發現「疑似追蹤器」，那時鄭、李等正準備訪問中國，鄭的發言人尹乃菁就無端指控賴清德總統搞政治偵防、監視政敵，還張牙舞爪引「水門案」狠嗆賴總統，威脅卸任後將天天去法院報到，還加碼爆料收到恐嚇信云云。

新北檢介入調查，檢方傳喚當事人李乾龍、尹乃菁，李乾龍面對記者訊問追蹤器誰裝的？他答︰「我太太裝的」隨即落跑，恐嚇信也變成「善意提醒信」。尹乃菁鬼扯「賴清德水門案」變成「李乾龍太太追蹤老公」，大耍妖風誣「賴」，連連大翻車，卻拒不道歉，還反怪民進黨沒幽默感…。

有這樣的黨魁、副黨魁、發言人，這個黨真是妖風很大、妖氣森森！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書