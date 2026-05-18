自由廣場》誰在「改變現狀」？ 蔣萬安何不先表態

◎ 高元智

美國總統川普表示，不希望見到台灣走向獨立，而是要維持現狀，民進黨台北市長參選人沈伯洋說，有人想改變台灣是主權獨立國家的現狀，才叫改變現狀。對此，台北市長蔣萬安說，中華民國本來就是主權獨立的國家，反問「民進黨是否要刪除台獨黨綱」？此說實際上是刻意轉移焦點，真正的核心問題是：改變現狀之定義為何？

中共對「台獨」的界定，早已超出「建立台灣共和國」的狹義理解。只要不接受中華人民共和國統治，無論稱為「中華民國」、「中華民國台灣」，甚至只是主張維持現狀，皆被歸類為「分裂國家」及「台獨」。換言之，中共真正不能接受的，從來不是名稱，而是台灣拒絕被統治的政治事實。

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蔣萬安一方面強調「中華民國是主權獨立國家」，另一方面又主張刪除民進黨台獨黨綱，邏輯上顯得矛盾。因為依照中共的政治定義，「中華民國是主權獨立國家」本身即被視為台獨敘事的一部分。試問即便是刪除台獨黨綱，並未改變任何外部條件，中共會因此承認中華民國？會停止軍事恫嚇與外交封鎖嗎？會放棄併吞台灣的戰略目標？答案不言而喻。這也直接證明刪除台獨黨綱從來不是兩岸問題的癥結點，而是一種政治語言操作，其作用並非改變政治現實，而是讓主權衝突轉化為政黨攻防的工具。

民進黨黨綱中「建立台灣共和國」與「制定新憲」的提出，源於威權時期國民黨以「代表全中國唯一合法政府」自居的歷史結構，此一架構長期與現實脫節，不僅延宕民主化與國家正常化，也讓中共有機會持續延伸對台主權主張，壓縮台灣國際空間。

民進黨黨綱同時明定，國家定位變更須交由全體人民公投決定。但在現行「超高門檻」的修憲與公投限制下，相關路徑幾乎不具實現可能。此宣示其本質更接近主權理念宣示，而非可操作的政治策略，既未改變現狀，也與維持現狀並不衝突。

中華民國台灣已實質運作數十年，具備完整政府、軍隊、法律與民主制度，而欲改變現狀的，是以軍事威脅、外交封鎖與統戰滲透，意圖消滅中華民國存在的中共政權。

因此，應被檢驗的是國民黨自身立場。蔣萬安應明確說明是否反對中國併吞台灣？是否反對刪減國防預算與阻擋軍購？是否拒絕「一國兩制」？是否認同台灣自由民主制度不可被改變？這些才是判斷是否「改變現狀」的核心標準，而非黨綱文字！

（作者為法務人員）

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