自由廣場》預算刪成負數 「馬式」監督搞垮國防？！

◎ 衛重華

當共機、共艦持續環台施壓，解放軍無人化、智慧化作戰能力快速提升之際，台灣國會卻出現令人瞠目結舌的國防預算審查亂象。國民黨立委馬文君近日針對國防預算提出多項刪凍案，其中最荒謬者，莫過於海軍「各式靶具採購案」年度預算僅編列三二七九．五萬元，卻遭提案要求減列五千萬元，甚至再凍結一千萬元，形同直接刪成負數。這不只是數字錯誤，更暴露出對國防議題的輕率與敵意，甚至讓人懷疑，其目的究竟是監督，還是刻意弱化台灣防衛能力！

更值得注意的是，遭到大幅刪凍項目，是與國軍日常訓練、戰場存活與作戰能力直接相關的核心項目。海軍靶具是模擬低空目標與水下載具攻擊的重要訓練設備；空軍消防車涉及戰機基地遭攻擊後的搶救能力；陸軍定位定向系統關係到火砲射擊與部隊定位精準度；高空滲透跳傘模擬器更是特戰部隊進行敵後作戰的重要訓練設施。這些項目一旦遭延宕，不僅行政效率降低，更直接影響國軍戰備與官兵生命安全。

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然而，馬文君等人卻長期以浪費公帑、需求不明等理由，對國防建案進行全面性攻擊。正常民主國家的國會監督應是要求說明、要求透明、要求精進，而不是動輒全面刪除、凍結。尤其此次「超刪」爭議，更凸顯提案缺乏專業審查與實際理解，彷彿國防預算並非國安命脈，而只是政治攻防的工具。當國軍努力因應中共快速擴張的軍事壓力時，部分政治人物卻忙著在立法院拆牆腳，這種行為已非監督，而是對國家安全的消耗。

事實上，近年來中國解放軍持續擴張軍費，已將台灣列為主要想定目標。面對這樣的威脅，世界各民主國家都在強化軍備、提升韌性，日本增加防衛預算、歐洲重新軍事化、美國更不斷強調印太安全的重要性。唯獨台灣內部，卻還有政客以意識形態與政治算計，不斷削弱國軍建軍備戰的速度。最諷刺的是，這些人往往口口聲聲說「支持國軍」、「愛護官兵」，但真正進入預算審查時，卻是從訓練、裝備到後勤全面下手。嘴巴說和平，實際做的卻是讓台灣失去嚇阻能力。

國防不是藍綠鬥爭的祭品，更不是拿來向北京示好的工具！真正負責任的國會監督，是讓每一分預算花得合理，而不是讓國軍連訓練都無法正常進行。當預算被刪到負數，荒謬的已不只是數字，而是對國家安全的態度。歷史從不會原諒那些在危機來臨前，親手削弱自己國家防衛能力的人。

（作者為軍人）

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