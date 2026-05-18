自由廣場》美中數位攻防 政商大咖嚴防「AI監控」

◎ 楊智強

川習會落幕，外媒爆出驚人內情。川普率領的美方代表團，在落地訪中期間進入「數位封鎖」狀態。包括部分隨行科技企業巨頭，也被要求避免使用私人裝置，改以拋棄式手機等受控設備通訊。美方安全人員甚至警告，連充電都不准插當地的USB插座，深怕遭植入惡意程式。

這些掌握全球頂尖技術的大老，何以高度謹慎？因為全球資安威脅已發生典範轉移。過去，駭客攻擊猶如特種部隊，成本高且針對性強，是對重要政商的「禮遇」。部份民眾不免有「我又不是政要，中共駭客沒空理我」的僥倖心理。而如今，生成式AI已被極權國家武器化，駭客將攻擊任務交給AI機器人，極短時間便能發動數千次自動化掃描，自己找漏洞、寫病毒。

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當攻擊的邊際成本趨近於零，無差別的「蜂群式轟炸」取代了人工鎖定。在AI眼裡，你重不重要根本不重要，只要連上中共國家網路，你就在它每秒幾千次的自動掃描清單裡，成為被橫掃獵殺的對象。

連地表最強的科技首富、掌握最強AI算力的軍火商，全球權力最高的美國總統，到中國都得棄數位自保。反觀國人赴中經商、旅遊或學術交流，防備警覺的觀念卻令人捏把冷汗。部份政商和高階公務員依然帶著裝滿銀行帳號、私密通訊與政商機密，彷彿在中國「資安裸奔」。若國人資安思維仍停留在十年前，那並非從從容容，而是天真無知。

美國政商菁英的「數位淨身」，其實是對極權體制動用國家機器，進行AI監控的現實認證。身處民主對抗獨裁第一島鏈的台灣，面對這場紅色AI武器化的無煙硝戰，民眾若仍以「沒做虧心事不怕被看」自欺欺人，無疑是在國安防線落入「數位綏靖」的陷阱，無異於以卵擊石。

（作者為教師）

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