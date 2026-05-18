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自由廣場》川習會後 台灣風險在內部！

2026/05/18 05:30

◎ 王宏仁

此次川習會後，台灣內部出現相當奇怪的現象。原先許多被反覆渲染的情境，包括第四公報、美中交易台灣、川普公開反對台獨等情況，最後都沒有發生；美方甚至還公開重申對台政策沒有改變。然而，仍有評論持續將此次會面解讀成「台灣危險了」。這其實反映出，現在台灣面對的危險，根本就是出自於國內！

首先，此次川習會最值得注意的，並不是誰取得重大成果，而是美中真正達成的共識相當有限。此外，北京雖然極力透過高規格接待川普、提出「建設性戰略穩定關係」等新論述，但中國真正能給川普的實質籌碼，相當有限。

從這個角度來看，真正比較需要這場會面的是習近平，而不是國內部分輿論口中的川普。因為中國不只是面對經濟與出口壓力，更擔心美國持續透過科技管制、供應鏈重組與區域安全合作，逐漸改變中國周邊的戰略環境。

第二，此次川習會再次顯示，北京真正想處理的，是台灣在國際政治中的定位。也就是一再將台灣問題與「美中戰略穩定」掛鉤，甚至暗示美國若不妥善處理台灣問題，美中可能走向衝撞。但問題在於，美國這次並沒有完全接受這套邏輯。川普對台灣問題沒有配合中國官媒操作；國務卿魯比歐則透過公開談話重申美國對台政策沒有改變。但是，這樣還是被國內有心人士說成美國要賣台、川普反台獨。

第三，這次峰會後，最積極放大「台灣危機論」的，反而是台灣內部親中媒體與藍營政治人物們。他們一方面持續販售「疑美論」，宣稱台灣國際空間將持續流失；另一方面，又試圖將鄭麗文訪中與後續訪美行程包裝成「和平路線符合國際趨勢」。但最大的問題在於，他們刻意混淆了兩種完全不同的邏輯。

川普此次對中態度，本質上仍帶著壓力與競爭進行談判：帶CEO企業團要求中國開放市場、維持高科技出口管制、同時持續透過軍事與安全合作對中國施壓。但鄭麗文所代表的「和平論述」，其前提卻是接受九二共識與中國政治框架，甚至在台灣內部杯葛軍購與國防特別預算。這種路線，不僅與美國對中戰略完全不同，甚至還可能被美方視為削弱台灣自身防衛意志。

因此，川習會後台灣真正的風險，是內部那些配合北京敘事、販售「台灣終究會被美國拋棄」的協力者。他們真正的目的就是要讓台灣社會逐漸接受中國所設定的現實。這恐怕才是此次川習會後，台灣最需要面對的真正風險！

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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