自由共和國》許釗滂／美來自心靈

美來自心靈（許釗滂作品）

圖文／許釗滂

美來自心靈（許釗滂作品）

花卉、溪水、山嵐、林木與光影，不只是我眼中的風景，更是我心靈映照的世界。

美來自心靈（許釗滂作品）

我始終相信，美來自心靈，而心靈的深度，來自對天地萬物長久而細微的感動。當內心澄澈，不受塵念所蔽，便能與自然相融相感。於是，一片落葉、一縷晨霧、一段溪流，都成為生命情感的寄託。

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攝影若不能先感動自己，便難以感動他人。因為真正的創作，不只是景物的再現，而是心境的流露，是以心映物、借景抒情。

老子所言：「道」惚兮恍兮；莊子所言：「道不遠人。」而我所追尋的，正是那若有若無、難以言喻的自然之美。它不在遙遠之處，而在每一次凝視天地時，內心所生起的悸動。

因此，我的創作始終來自土地、山川與歲月，也來自生命一路走來，最真實的感動。

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