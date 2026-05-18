自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》許釗滂／美來自心靈

2026/05/18 05:30

美來自心靈（許釗滂作品）美來自心靈（許釗滂作品）

圖文／許釗滂

美來自心靈（許釗滂作品）美來自心靈（許釗滂作品）

花卉、溪水、山嵐、林木與光影，不只是我眼中的風景，更是我心靈映照的世界。

美來自心靈（許釗滂作品）美來自心靈（許釗滂作品）

我始終相信，美來自心靈，而心靈的深度，來自對天地萬物長久而細微的感動。當內心澄澈，不受塵念所蔽，便能與自然相融相感。於是，一片落葉、一縷晨霧、一段溪流，都成為生命情感的寄託。

攝影若不能先感動自己，便難以感動他人。因為真正的創作，不只是景物的再現，而是心境的流露，是以心映物、借景抒情。

老子所言：「道」惚兮恍兮；莊子所言：「道不遠人。」而我所追尋的，正是那若有若無、難以言喻的自然之美。它不在遙遠之處，而在每一次凝視天地時，內心所生起的悸動。

因此，我的創作始終來自土地、山川與歲月，也來自生命一路走來，最真實的感動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書