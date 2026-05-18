自由共和國》蘇勳璧／北韓放棄「祖國統一」 給台灣與中國的真正啟示

北韓已從其憲法中刪除了所有與南韓統一的相關條文。圖為北韓領導人金正恩。（歐新社檔案照）

蘇勳璧／中台灣教授協會常務理事

二〇二六年，北韓正式修憲，刪除憲法中所有「祖國統一」表述，並首次在法律上明確將南韓視為另一個國家。這不只是朝鮮半島政治語言的改變，而是冷戰後東亞格局的重要轉折。

從此，北韓不再宣稱自己是「全朝鮮唯一合法政權」，而是接受「兩個韓國」並存的現實。這代表：即使血緣、文化、語言高度相近，也未必一定要追求政治統一。

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這件事，對台灣與中國，其實具有高度啟示性。

長期以來，兩岸問題常被包裝成「民族統一尚未完成」的歷史問題，但若從歷史與政治現實來看，兩韓與兩岸其實存在許多相似之處。

首先，時間背景極為接近。

韓戰後，朝鮮半島於一九五三年停戰形成南北分裂；而一九四九年國共內戰結束後，中華民國政府撤退來台，兩岸開始分治。兩者都源自冷戰結構與內戰結果，而非單純民族問題。

其次，「曾經同屬一國」並不必然代表「必須重新統一」。

韓國歷史上長期存在高句麗、百濟、新羅等分立政權，真正大一統時間其實有限；中國歷史同樣多次分裂，而台灣在清朝以前，多數時間並不在中國王朝實際統治之下。直到清朝康熙年間，台灣才被正式納入帝國版圖，但治理時間也僅約兩百年。

因此，把「統一」描述成不可違逆的歷史宿命，本身就是一種政治建構，而非不可挑戰的真理。

第三，兩韓與兩岸，都呈現「民主體制 vs 專制體制」的對照。

南韓經過民主化後，逐漸形成與北韓截然不同的國家認同；台灣也在解嚴與民主化後，發展出獨立的政治制度、公民社會與民主價值。當制度差異越來越大，「民族共同體」的想像便會逐漸被現實政治所取代。

尤其值得注意的是，近年南韓年輕世代對統一的熱情大幅下降。多數人不再認為統一是「歷史使命」，而是高成本、高風險、甚至不切實際的政治口號。

這與台灣社會變化極為相似。

今天的台灣，多數民眾支持維持現狀，不願接受武力統一，也未必認為「統一」是必要目標。年輕世代更普遍將民主自由、生活方式與主體認同，看得比抽象民族敘事更重要。

問題是：當現實已改變，政治人物是否還停留在舊時代的語言？

近期國民黨主席鄭麗文於「鄭習會」中再次強調「九二共識、反對台獨」，並稱其為兩岸和平的「定海神針」。然而，問題的核心在於：北京所定義的「九二共識」，從來不是「各自表述」。

中國共產黨始終強調的是「一個中國原則」，而非「中華民國存在空間」。這也是為何許多台灣民眾質疑：當台灣民主體制、主權認同與中國完全不同時，繼續以「終極統一」作為政治前提，是否已經脫離現實？

北韓這次修憲，真正震撼之處不只是放棄統一，而是它承認了一件事：政治制度、國家認同與現實治理，可能比民族神話更重要。

東亞未來未必只剩「統一」或「戰爭」兩種選項。

兩個制度不同、價值不同、認同不同的政體，也可能在不互相吞併的前提下，尋求和平共存。

而這或許才是北韓修憲，對兩岸最值得思考的啟示。

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