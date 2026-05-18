自由共和國》劉佩真／AI狂潮下的定海神針 從台積電看半導體結構性

台積電所釋出的產業定調，是一個關於結構重組的關鍵，AI不再是獨立的產業，而是成為半導體底層的驅動力。（歐新社檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA院士

首先在AI產業的定調，即從基礎建設邁向無所不在，台積電認為AI需求並非泡沫，而是具備長期支撐的結構性擴張。（美聯社檔案照）

在半導體產業的編年史中，台積電的法說會向來被視為全球科技景氣的終極風向球，而二〇二六年四月中旬法說會後，業界對於AI產業、整體半導體趨勢以及競爭格局的定調，展現一種從狂熱轉向實質成長的深層結構變化。從產業分析的角度觀察，我們不應僅看短期的營收數字，更應解讀其背後所傳達的三大戰略信號。

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首先在AI產業的定調，即從基礎建設邁向無所不在，台積電認為AI需求並非泡沫，而是具備長期支撐的結構性擴張；過去一年，市場主要聚焦於雲端供應商對加速器的瘋狂軍備競賽，但台積電的數據顯示，AI的熱度正從雲端邊緣向終端裝置滲透。隨著三奈米製程產能的快速拉升，高效能運算已穩居台積電最大的合併營收貢獻來源，代表AI晶片不再僅是Nvidia一家的天下，而是演變成包含自研晶片、智慧型手機以及AI PC在內的全方位升級。台積電對未來五年AI營收年複合成長率維持高成長的預期，實際上是為全球AI產業定下長線看好的基調，將AI定位為半導體史上最強勁的成長引擎。

其次從半導體趨勢來看，將是先進製程的寡占紅利與封裝的範式轉移，從趨勢面來看，半導體產業正經歷一場製程與封裝雙重驅動的範式轉移，也就是台積電不僅在二奈米製程的進展上超前預期，更重要的是，它透過法說會強化晶圓製造二．〇的概念。當傳統的摩爾定律放緩，晶片性能的提升不再僅依賴電晶體的縮小，而是轉向先進封裝，而台積電釋出的關鍵信號是，先進封裝的需求遠大於供給，且這種供需失衡短期內難以填補。這種轉變重新定義半導體價值鏈。過去封裝被視為後段的低毛利勞力密集產業，但在AI時代，CoWoS等2.5D/3D封裝技術已成為高效能晶片的標配，這使得台積電的競爭力從單純的製程領先，擴展到跨領域的垂直整合能力，進一步拉高了產業進入門檻。

值得一提的是，AI營收的高速成長將帶動半導體進入全產業擴張的新週期，先進製程與封裝技術的變革是核心驅動力；除了關注的是先進封裝的設備商，隨著產能缺口擴大，相關設備與測試廠將迎來未來三年的訂單高峰。其次，矽光子與特種化學材料在傳輸速度與功耗要求下，已從實驗室走向量產，成為在地供應鏈中價值鏈提升最高的區塊；當然受惠於台積電全球擴廠計畫，廠務工程與再生晶圓族群在資本支出持續高檔的支撐下，也將是市場認為長線穩健的焦點。

再者於競爭態勢方面，台積電所建立的護城河擴張與地緣政治下的定海神針將無人能敵，即在競爭格局上，台積電展現一種強者恆強的姿態，面對Samsung在三奈米GAA技術上的挑戰，以及Intel試圖奪回製程領先地位的野心，台積電透過亮眼的毛利率與產能利用率給出回應。

分析其競爭優勢，可以發現台積電已成功將地緣政治風險轉化為全球化韌性，透過在美日德的產能布局，台積電正在消除客戶對於單一供應鏈集中於台灣的疑慮，這種全球布局雖然在短期內帶來折舊與營運成本上升的壓力，但長遠來看，這讓台積電在爭取Amazon、Google、Microsoft等大廠的自研晶片訂單時，具備對手難以企及的政治與商務穩定性。

整體來說，台積電所釋出的產業定調，是一個關於結構重組的關鍵，AI不再是獨立的產業，而是成為半導體底層的驅動力；先進製程不再是唯一戰場，先進封裝與矽光子等新興技術已成為新高地；而對於產業觀察者而言，應深刻體認到半導體產業正處於一個高基期、高成長、高門檻的新常態；而台積電作為這個生態系的軸心，其定調顯示出儘管全球經濟仍有波動，但AI驅動的技術革命已覆水難收，半導體的黃金十年才剛剛進入下半場。

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