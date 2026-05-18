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自由共和國》蔡維哲／兩年超標翻倍 金管會亞資中心寫下新頁

2026/05/18 05:30

截至二〇二六年三月底，高雄專區高資產客戶數達三七三六人，資產管理規模（AUM）達四五五九億元。圖為金管會主委彭金隆(右)、高雄市長陳其邁(左) 於2025年7月出席亞資中心聯合開幕典禮。（資料照）截至二〇二六年三月底，高雄專區高資產客戶數達三七三六人，資產管理規模（AUM）達四五五九億元。圖為金管會主委彭金隆(右)、高雄市長陳其邁(左) 於2025年7月出席亞資中心聯合開幕典禮。（資料照）

蔡維哲／中山大學財務管理學系特聘教授、文藻外語大學副校長

台灣擁有豐沛的民間財富與強勁的產業競爭力。根據行政院國富統計，二〇二四年底台灣國外金融性資產已達一〇二兆元；瑞銀（UBS）二〇二五年全球財富報告指出，台灣人均資產高達卅一．二萬美元，全球排名第十五。玉山銀行與KPMG共同研究更預估，二〇二六年資產逾一億元的高資產族群將達十二．四萬人，總資產規模高達四十六．一兆元，是台灣發展亞洲資產管理中心最紮實的基本面支撐。

然而財富的豐沛與資產管理能量之間，長期存在一道制度性的落差。二〇一三至二〇二三年間，新加坡資管規模從一．四兆成長至四．一兆美元，香港從二兆成長至四兆美元，台灣則僅從〇．一兆增至〇．三兆美元。這並非台灣財富不足，而是龐大的民間財富有相當比例長期在境外被管理、在他處創造價值。如何讓台灣的財富留在台灣、在台灣創造就業與稅收，才是發展亞洲資管中心的真正命題。

卅年三次未竟，第四次終於破局

一九九五年「亞太營運中心」、二〇〇一年亞洲資管中心宣示、二〇〇八年「亞太金融營運中心」，台灣三度提出這個目標，卻三度虎頭蛇尾，根本原因在於缺乏系統性制度改革配套與中央地方協調機制。

數字給出最直接的答案。此次計畫原訂前兩年資產管理規模增加四兆元，截至今年三月整體增長已逾八兆元，提前且加倍達標。私人銀行資產管理規模成長二．三九兆元，高資產客戶數增加二．三萬人，政策直接貢獻一．三萬人；台版TISA在尚未享有額外稅負優惠之下，已有十三．七萬人開戶參與。這份成績單，是卅年來最具說服力的開局。

五大計畫協同，

制度設計具備系統邏輯

此次由金管會主導、行政院經濟發展委員會統籌的推動架構，覆蓋「壯大資產管理」、「普惠永續融合」、「財富管理促進」、「資金投入公建」及「擴大投資台灣」五大計畫，並輔以信託法制完善、租稅優化、外國人就業永居條件鬆綁等跨部會配套。資產管理生態系的建構需要法規、稅制、人才、商品與市場基礎設施同步到位，五大計畫的協同推進正是對這一系統邏輯的正確回應。

尤其值得肯定的，是「台灣模式」的差異化定位。有別於新加坡以吸引全球流動性資金為主的境外中心路線，台灣以「投資台灣、支持產業發展」為核心特色，讓資產管理與半導體、AI、生技等高科技產業形成相互支撐的正向循環，這條本土化路線具有長期可持續的競爭優勢。

亞資中心高雄帶頭衝

此次計畫最具結構意義的創新，是高雄資產管理試辦專區的設立。憑藉隱形冠軍財富聚落、亞灣5G AIoT產業基地及半導體S廊帶等條件，加以市府「〇〇六六八八」進駐優惠，目前已核准五十六家金融機構進駐，涵蓋廿一家銀行、十六家券商、十三家基金公司與六家保險公司。

截至二〇二六年三月底，高雄專區高資產客戶數達三七三六人，資產管理規模（AUM）達四五五九億元；家族辦公室累計辦理一三九家，受託AUM達八〇二億元；授信融資累計動撥二三一四件，貸款餘額四一七億元。「示範場域先行、法規鬆綁跟進」的制度設計，不僅是有效的金融改革策略，更是從根本上扭轉長期「重北輕南」金融資源失衡的重要政策實踐。

資本市場多元化，外資與創新並進

在資本市場層面，八家國際大型外資投信加大對台投資並設立區域中心；元大、國泰、群益、富邦、復華等五家本土投信AUM已突破一兆元大關。今年三月成交金額約三九五億元，較去年同期成長百分之一三七；主動式ETF共推出廿八檔，整體規模達六一〇〇億元。首檔台日跨境ETF掛牌，規模合計五十億元。人才培育方面，銀行業已選訓五四五人、投信投顧業一〇二人，預計年底累計達一〇六五人。

對金管會後續的三點期許

成果固然可喜，但台灣要真正躋身亞洲資管重鎮，未來仍有許多課題須持續深化，筆者謹簡要提出三點期許。

其一，新興業務的跨部會法規調適，需要持續精進推進。「百年信託連續受益人只課一次稅」是金管會與財政部、法務部協力拆解多年制度障礙的最佳範例。未來仍有許多法規有待調整：倫巴底貸款（Lombard Lending）詢問度極高，其槓桿特性需要配套的資訊揭露與穿透式監理，涉及金管會與央行協同規範；外部資產管理人（EAM）業務已納入高雄試辦，相關投資顧問與全權委託規範仍在研議，參照星港立法例的腳步宜加快。行政院已將虛擬資產服務法草案送進立院，穩定幣的發行、流通與財稅處理橫跨金管會、央行與財政部，將是台灣能否接軌下一代數位資產管理的關鍵，同樣需要金管會主動帶動跨部會精準調適。

其二，人才的雙向流動，是亞資中心能否持續壯大的關鍵。台灣金融人才外流根源在於本土市場規模偏小、職涯天花板明顯。若要形成磁吸效應，需一方面吸引旅外金融菁英回流，另一方面放寬外籍高端金融人才的就業與居留條件。人才的國際流動從來都是雙向的——台灣市場若有足夠深度，自然能成為人才願意落腳的舞台。

其三，深化南部金融樞紐角色，在亞資版圖上寫下南台灣的名字。高雄坐擁半導體S廊帶、鋼鐵石化與精密製造業的深厚財富積累，以及亞灣AIoT新創生態，具備發展綠色金融、海事金融與科技資產管理的獨特條件，是無法被輕易複製的城市特色。金管會應協助高雄專區建立國際識別度，積極推動跨境金融服務法規開放，吸引外資機構將南台灣納入亞太業務布局，使高雄將數十年積累的產業財富能量，真正轉化為具備國際競爭力的金融服務實力。

結語

卅年河東，台灣終於在第四次嘗試中，以具體數字寫下令人信服的起步成績。六年計畫以「二年有感、四年有變、六年有成」為節奏，目前不僅「有感」，更已超前達標。身為長期關注台灣資本市場的財金學者，筆者對金管會此次推動成果表達由衷肯定，也期待以此為基礎，持續深化跨部會制度改革、廣納雙向人才流動、壯大南部金融樞紐，讓台灣的財富留在台灣、為台灣的產業所用、為台灣的人民所享，在亞洲資產管理的版圖上，刻下屬於台灣的一章。

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